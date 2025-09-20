Occhio Napoli, non solo il City: l’avviso non lascia dubbi

Il Napoli, dopo il ko subito con il Manchester City, è stato avvertito su un altro pericolo.

Certo, la trasferta dell’Etihad non è andata come speravano tutti, ma la prestazione è stata più che convincente e fa presagire un Napoli che di certo non abbasserà la guardia. Ne avrà bisogno.

Una volta archiviata la gara contro il Manchester City, dunque, il Napoli deve fiondarsi sul campionato, dove lunedì sera sfiderà allo Stadio Maradona il Pisa. Proprio su questa gara bisogna segnalare un avviso per lo stesso Antonio Conte.

Napoli, l’annuncio per Conte è netto

A fornirlo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, è stato Giuseppe Corrado, ovvero il presidente della squadra guidata da Alberto Gilardino.

“Chi toglierei al Napoli? Tutti, a partire dall’allenatore, che stimo tantissimo. Che partita mi aspetto? Auspico che le fatiche di Coppa possano aver tolto energie fisiche e mentali al Napoli, che comunque contano su una rosa ampissima”.

Il patron del Pisa hai poi concluso il suo intervento: