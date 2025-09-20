“Ne doveva prendere cinque con il City”, che attacco al Napoli di Conte

Nonostante il Napoli abbia disputato (in 10 dal ventesimo) un partita di assoluto rispetto contro una corazzata del calibro del City, non si sono fatte attendere le bordate agli uomini di Antonio Conte. I dettagli.

Giocare all’Etihad è sempre complesso, figuriamoci poi in in 10 uomini. Nonostante questo, gli azzurri hanno dimostrato una compattezza e una stoicità fuori dal comune, riempiendo di orgoglio i supporters partenopei.

Ovviamente, è lecito che ci siano opinioni discordanti sulla prestazione offerta dal Napoli ma, come spesso accade nel dibattito calcistico nostrano, suddette opinioni tendono spesso a diventare provocazioni gratuite.

Napoli, che bordata: ecco le parole

Non sono bastate dunque le parole di elogio dei diretti interessati, tra cui spiccano quelle di Guardiola, Rodri e Foden, i quali hanno riconosciuto la tigna azzurra. In Italia, molti addetti ai lavori hanno visto un Napoli differente e, tra questi, spicca Marcello Chirico. Intervenuto a Controcalcio, non ha usato parole al miele: ”

“Il Napoli ha fatto una partita timorosa, doveva perdere 5-0. Nei primi 20 minuti il Napoli ha fatto solo un calcio d’angolo, poi è rimasto lì ad aspettare il City”.

Infine, Chirico ha deciso di rincarare la dose: ”