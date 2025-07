Addio al Napoli, l’affare sta per chiudersi: annuncio improvviso di Romano

Novità dell’ultim’ora in casa Napoli, con un addio imminente del calciatore che ora è vicinissimo a lasciare gli azzurri. Annuncio improvviso di Romano.

Il Napoli continua a lavorare anche per quel che riguarda il calciomercato in uscita, con diversi nomi pronti a dire addio in quanto non rientranti nei piani di Antonio Conte. Il tecnico ha le idee chiare e ben salde per la prossima stagione, con l’intento di avere una rosa attrezzata e competitiva su più fronti.

L’obiettivo della società è quello di regalare una squadra già completa per il ritiro estivo di Dimaro, così da permettere a Conte di lavorare con serenità e far entrare chiunque nei piani tattici del Napoli che verrà. Difesa al titolo e sfigurare in Champions League: questi i desideri del club campione d’Italia in carica.

Napoli, addio Cajuste: c’è l’annuncio

Comincia lo sfoltimento della rosa da parte del Napoli, voglioso di piazzare tutti gli esuberi rientrati dai loro rispettivi prestiti annuali. Molti calciatori non sono stati riscattati dai club e, dunque, hanno fatto ritorno – di passaggio – nel capoluogo campano.

Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Jens Cajuste è vicino ad un accordo con il Besiktas sulla base di un prestito da 1 milioni di euro e un riscatto fissato a 6.5 milioni. Le parti sono al lavoro per capire le condizioni del pagamento.

Il centrocampista svedese è pronto a lasciare nuovamente il Napoli. Il calciatore è rientrato dalla sua esperienza in Premier League con la maglia dell’Ipswich Town, retrocesso in Championship.

Napoli, Cajuste vicino a lasciare: ora il buco da coprire a centrocampo

Con l’addio ora molto vicino di Cajuste, il Napoli mira a reagire sul mercato per completare anche numericamente il reparto di centrocampo. Con la permanenza di Frank Zambo Anguissa, ora è solamente uno il posto da ricoprire per gli azzurri.

In casa Napoli in questo momento la priorità sono altri reparti, come l’attacco e la difesa. Indubbiamente però Manna – direttore sportivo – tornerà alla carica per un profilo ideale come sesto slot nel centrocampo.

Occhio sempre a Musah, con cui la situazione si è congelata per via delle richieste del Milan. Nulla però è stato deciso, con il Napoli che potrebbe rifarsi sotto. Ma da qui alla fine del mercato, non è escluso che possa avanzare un profilo a sorpresa.