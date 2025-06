Musah-Napoli, si riapre tutto? L’aggiornamento è un assist

Musah può ancora firmare per il Napoli: arriva una notizia che è un assist positivo nella trattativa con gli azzurri.

Il Napoli non sta trascurando alcun reparto nel suo calciomercato. L’unico reparto dove forse sembrano essersi “raffreddate” le trattative in entrata è il centrocampo. Dopo il super acquisto De Bruyne, il Napoli aveva accelerato anche per il centrocampista del Milan Yunus Musah, in previsione anche di un possibile addio di Anguissa. Nelle ultime ore sono però in rialzo le chances di una sua permanenza, portando quindi ad una frenata anche nella trattativa per lo statunitense.

Moretto: “Musah-Napoli congelata, nessun inserimento dalla Premier”

Aggiorna in merito a questa vicenda l’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il quale ha confermato lo stato di stand-by della trattativa con il Napoli, ma ha anche smentito in merito alle intense voci che parlavano di un inserimento dei club di Premier League per Musah.

Di seguito quanto riportato:

“La trattativa del Napoli per Musah è congelata. Nelle ultime ore è stato accostato alla Premier (Nottingham Forest e Wolverhampton), ma ad oggi non mi risultano trattative concrete tra le parti, ma semplicemente una proposta degli agenti di Musah ai club inglesi. Ad oggi non c’è una trattativa, non ci sono contatti reali e concreti. L’opzione Premier non è viva in questo momento”.

Insomma, il Napoli è ancora pienamente in corsa per Musah, si aspetta solo una mossa da parte del club, che aveva pressocchè trovato l’accordo con il Milan per una cifra vicina ai 25 milioni.