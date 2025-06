Napoli, Cajuste verso la Turchia: sfuma il ritorno all’Ipswich Town

Ol Napoli fissa il prezzo per lo svedese, la situazione tra azzurri e turchi: i dettagli.

Se da un lato quello in entrata è chiaramente il mercato che gode maggiormente dei riflettori, quello in uscita è altrettanto attivo importante per il Napoli.

Il club azzurro deve mettere a posto una serie di situazioni relative a giocatori che sono, ormai, fuori dal progetto di Antonio Conte. Tra questi anche Jens Cajuste, che l’ultima stagione l’ha giocata in prestito con la maglia dell’Ipswich Town e che fino a qualche giorno fa sembrava destinato ad essere riscattato dal club inglese. Ora, però, tutto sembra stia per cambiare.

Cajuste, dove andrà il centrocampista? La situazione

Lo stesso tecnico dell’Ipswich Town, Kieran McKenna, ha dichiarato che è un’operazione molto difficile. E allora dove andrà Cajuste? Lo svedese è stato accostato all’Udinese ma anche all’Aston Villa, ad alcune squadre francesi. Su tutte, però, c’è il Besiktas.

Il club turco sta rivoluzionando il roster per la prossima stagione e sembra fortemente interessato al centrocampista che col Napoli ha ancora tre anni di contratto. Il Napoli fissa il prezzo, magari ipotizzando di cedere il cartellino dello svedese. Il club azzurri chiede circa 10 milioni di euro per Jens Cajuste, cifra che il Besiktas potrebbe esser disposto a spendere.