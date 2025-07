Attento Napoli, l’Inter prepara la sua ‘vendetta’: occhio alla beffa

Sfida Napoli-Inter per l’esterno: i nerazzurri provano a strapparlo al Napoli, i dettagli

Il Napoli, fresco di Scudetto e più ambizioso che mai, sta vivendo un’estate di fuoco. Dopo l’ingaggio stellare di Kevin De Bruyne e del giovane talento Marianucci, la società partenopea non ha intenzione di fermarsi.

Con Antonio Conte al timone, e il DS Manna al lavoro su ogni dettaglio, l’obiettivo è chiaro: costruire una squadra che possa dominare anche nei prossimi anni. E tra i tanti nomi sul taccuino del Napoli, c’è quello di Dan Ndoye. Nelle ultime ore, però, un vecchio avversario si è rifatto vivo.

Anche l’Inter su Ndoye: spunta il retroscena

Secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter sta monitorando da vicino Dan Ndoye. I nerazzurri seguono lo svizzero già dalla scorsa stagione, considerandolo un profilo molto interessante.

Ndoye piace per duttilità, energia e struttura fisica, ma c’è un problema: il prezzo. Il Bologna, infatti, chiede almeno 45 milioni di euro, cifra che, almeno per ora, rappresenta uno scoglio importante sia per il Napoli che per i nerazzurri.

La corsa al talento svizzero, dunque, rischia di trasformarsi in una partita a scacchi con i rivali della scorsa stagione: il rischio che la squadra allenata da Chivu provi il colpaccio last minute esiste. I nerazzurri, però, non hanno liquidità immediata da reinvestire, a differenza del Napoli, che non vuole comunque cedere alle richieste del club emiliano.

Sfida Napoli-Inter per Ndoye: il Bologna spara alto

Il Napoli ha mosso i primi passi in anticipo, cercando di bruciare la concorrenza sul tempo. Conte stravede per Ndoye, e lo considera il tipo di giocatore perfetto per il suo gioco a tutta fascia.

Per ora, tutto resta sospeso. Il Bologna non sembra intenzionato a fare sconti, e la sensazione è che nessuno voglia muoversi davvero con decisione, vista l’esorbitante richiesta per cedere il talento ventiquattrenne svizzero. In attesa che la situazione si sblocchi, il Napoli resta alla finestra senza abbassare la guardia: Ndoye rientra perfettamente nell’identikit dei calciatori desiderati da Conte.

Dan potrebbe quindi diventare il nome di una nuova sfida sul mercato tra due delle big del nostro campionato, e in questa sessione estiva ogni giorno può fare la differenza. E se davvero l’Inter dovesse accelerare per regalarlo a mister Chivu, il Napoli dovrà farsi trovare pronto.