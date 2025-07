Beukema-Napoli, l’indizio arriva dal Bologna: il colpo

Il club emiliano lancia l’indizio fondamentale, sta succedendo tutto in queste ore: i dettagli.

Sempre più in chiusura l’operazione che porterà Sam Beukema al Napoli. Voci sempre più insistenti hanno confermato che la trattativa tra il Napoli ed il Bologna dovrebbe chiudersi stesso oggi, con il difensore olandese ormai certo del suo passaggio al club di Aurelio De Laurentiis.

Un colpo importante per la dirigenza azzurra, che mette un tassello fondamentale per il reparto difensivo in vista della prossima, importante, stagione.

Vitik al Bologna, l’indizio per la difesa emiliana

E se da un lato non sono ancora arrivate conferme ufficiali da parte del Napoli e del Bologna in merito alla trattativa per Beukema, dall’altro il club emiliano ha lanciato un indizio piuttosto chiaro.

Il Bologna ha infatti messo a segno un colpo in difesa, un chiaro segnale che dimostra come Beukema possa lasciare il club lasciando un vuoto che il club ha voluto colmare subito. A riportarlo Matteo Moretto tramite il suo profilo X.