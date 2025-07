Napoli, problemi per Ndoye: Manna già pensa all’alternativa

Brusca frenata degli azzurri per il talento svizzero del Bologna: il piano B del DS azzurro

Il Napoli continua a non perdere tempo sul mercato. Dopo il quarto scudetto, la società partenopea ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella.

Tuttavia, non tutte le trattative procedono con la stessa velocità. È il caso di quella legata a Dan Ndoye, esterno del Bologna che da settimane è in cima alla lista del Napoli.

Ndoye, trattativa in stallo: il Napoli vira su Chiesa

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, i colloqui tra Napoli e Bologna non hanno portato alla fumata bianca. Per questo motivo, Manna si starebbe già guardando attorno.

Sempre secondo la Gazzetta, infatti, Federico Chiesa resta sullo sfondo come opzione reale: Conte conosce bene Chiesa e ne apprezza l’intensità, la fame e la capacità di spaccare le partite. La formula ipotizzata è quella di un prestito con diritto di riscatto, una soluzione gradita sia al club inglese che al Napoli.

Manna, dunque, resta vigile: se il Bologna non abbassa le pretese per Ndoye, il Napoli è pronto a virare con decisione su un profilo che, per qualità ed esperienza, potrebbe rilanciarsi nel nostro campionato.