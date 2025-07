Addio Napoli, il jolly di Conte via per 40 milioni: c’è la Big

Futuro incerto per l’eroe dello Scudetto: una big italiana ci sta provando, l’azzurro ora potrebbe dire addio

Il Napoli ha acceso il motore del mercato, dimostrando fin da subito di voler rimanere ai vertici del calcio italiano. L’arrivo clamoroso di Kevin De Bruyne e del giovane Marianucci, certifica l’inizio di un progetto ambizioso, costruito passo dopo passo da Antonio Conte e Giovanni Manna.

Mentre la squadra prende forma, iniziano anche le prime manovre in uscita. E tra i nomi che potrebbero lasciare, inizia a circolare con insistenza quello di un attaccante.

“Non è più intoccabile”: il Napoli perde Raspadori?

Come riportato da Il Mattino, le richieste per Giacomo Raspadori stanno aumentando. Il club azzurro non vuole svenderlo, ma è consapevole che davanti a un’offerta importante tutto può succedere.

La valutazione è chiara: servono almeno 35-40 milioni di euro per convincere il Napoli. Al momento non ci sono trattative avanzate, ma le prime offerte sarebbero già arrivate e in società si iniziano a valutare i pro e i contro.

Si muove l’Atalanta: Raspadori è il piano A

A dare ulteriore pepe alla vicenda ci pensa l’Atalanta. Con Mateo Retegui tentato dai milioni dell’Al-Qadsiah, la società bergamasca sta seriamente valutando il profilo di Raspadori come rinforzo principale.

Conte lo stima, ma sa che non potrà trattenere tutti. E se arriverà un’offerta concreta dalla Dea, il Napoli potrebbe ritrovarsi davanti a un bivio.