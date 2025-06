Ribaltone Raspadori, il Napoli ha deciso il suo futuro: Conte non torna più indietro

Il Napoli ha preso una decisione in merito al futuro di Giacomo Raspadori: si è attivato mister Antonio Conte in prima persona

Il Napoli è attivissimo in questa sessione di calciomercato estiva. Il d.s. Giovanni Manna è al lavoro per far si che la squadra allenata da mister Antonio Conte possa essere protagonista in tutte le competizioni. Gli azzurri vogliono rinforzare la rosa con innesti di spessore, e al tempo stesso cedere gli esuberi che nel corso della passata stagione non hanno trovato grande spazio.

Nelle ultime settimane, il futuro di Giacomo Raspadori al Napoli è stato messo in dubbio, nonostante il ruolo chiave avuto nella vittoria dello scudetto della passata stagione. Nelle ultime ore, però, sembra essere cambiato tutto di colpo. Il tecnico leccese si è schierato in prima persona per la risoluzione della questione.

Napoli, Raspadori verso la conferma: è una richiesta di Conte

Sono diversi i calciatori attualmente sotto contratto con il Napoli che non faranno parte del gruppo della prossima stagione, ma tra questi non c’è Giacomo Raspadori. L’attaccante ex Sassuolo, infatti, rimarrà alla corte di mister Antonio Conte.

A riportarlo è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, che ha rivelato un retroscena importante. Il mister e condottiero degli azzurri si sarebbe schierato in prima persona affinché si potesse concretizzare la permanenza dell’attaccante della Nazionale Italiana. In uscita, invece, c’è Giovanni Simeone, conteso da Pisa e Siviglia.