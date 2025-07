L’Atalanta su un obiettivo del Napoli, la Dea prova ad inserirsi

Calciomercato, l’Atalanta sfida il Napoli: si inserisce in una trattativa e prova a chiuderla.

Il calciomercato estivo del Napoli si arricchisce con una nuova sfida: l’Atalanta ha messo gli occhi su un obiettivo degli azzzurri. La notizia arriva proprio da Bergamo e lascia con il fiato sospeso i tifosi partenopei.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo la Dea è pronta a cedere un big al mercato inglese e l’addio del calciatore spinge la società nero blu a trovare presto un sostituto.

Calciomercato, l’Atalanta si inserisce tra il Napoli e il suo obiettivo

Marco Carnesecchi, giovane portiere dell’Atalanta, potrebbe presto volare a Manchester per unirsi al Manchester United. Il club è pronto ad offrire oltre 40mln di euro per il suo cartellino. Il possibile addio del calciatore spinge la Dea a correre subito ai ripari. Il primo nome nella lista dei sostituti è proprio Milinkovic-Savic, portiere del Torino e obiettivo dichiarato degli azzurri per rinforzare il reparto tra i pali.

Il Napoli ha seguito Milinkovic-Savic per settimane, con trattative che sembravano vicine alla chiusura. A giugno, l’accordo con il Torino era stato raggiunto per circa 18 milioni di euro e con l’inserimento di Cyril Ngonge per abbassare la cifra. La dirigenza azzurra però ha rallentato, rifiutandosi di pagare la clausola rescissoria da 19,5 milioni. Da allora la pista sembra essersi raffreddata, l’interesse dell’Atalanta potrebbe di rimescolare le carte.

Antonio Conte, che non sembrava del tutto convinto da Milinkovic-Savic, potrebbe ora rivalutare l’opzione per garantire una competizione di alto livello in porta. La strategia in sinergia con Manna è chiara: puntare su un vice-Meret di spessore.

Napoli – Milinkovic-Savic perchè tutto potrebbe sfumare

A rendere l’Atalanta un’avversaria temibile in questo contro di mercato è anche il rapporto tra Milinkovic-Savic e Ivan Juric. Il portiere serbo, infatti, ha vissuto le sue migliori stagioni al Torino proprio sotto la guida del tecnico, che ne apprezza la personalità e le doti tecniche.

Se Carnesecchi dovesse partire, l’Atalanta potrebbe sfruttare questa sinergia per convincere il portiere a vestire la maglia nerazzurra, garantendogli un posto da titolare in una squadra che disputerà la Champions League. Un vantaggio non da poco rispetto al Napoli, dove il serbo dovrebbe contendersi il posto con Alex Meret, fresco di rinnovo fino al 2027.

Il Napoli si trova a un bivio: accelerare per Milinkovic-Savic o guardare altrove? L’eventuale cessione di Carnesecchi potrebbe innescare un effetto domino che rischia di lasciare gli azzurri a mani vuote. Con il Torino fermo sulla clausola e altre big europee alla finestra, il tempo stringe per il club di De Laurentiis.