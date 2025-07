Napoli, cessioni d’oro: il tesoretto che fa sognare i tifosi azzurri

Gli azzurri si muovono con decisione sul mercato in uscita, trasformando gli esuberi in risorse preziose: il possibile tesoretto da investire.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a un’estate di grandi manovre dal punto di vista di mercato. Il ct e Giovanni Manna sono al lavoro per rinforzare la squadra Campione di Italia e renderla ancor più competitiva.

Secondo Il Mattino, il club ha già incassato 40 milioni di euro dalle cessioni già concluse. Tra queste Rafa Marín, ceduto per 1 milione con la prospettiva di incassarne altri 15 in caso di riscatto. Alla somma si aggiungono gli introiti derivanti dai trasferimenti di Natan, Elia Caprile e Gianluca Gaetano, che hanno già contribuito a riempire le casse azzurre. In particolare, la cessione di Caprile a Cagliari e quella di Gaetano, anch’essa al Cagliari con obbligo di riscatto condizionato, hanno garantito liquidità immediata.

Napoli, i nomi in uscita: da Simeone a Lindstorm

Il mercato in uscita non si ferma qui. Giovanni Simeone, valutato tra i 5 e i 10 milioni, è tra i nomi più caldi, con interessi da club come il Sevilla. Jesper Lindstrom, arrivato con grandi aspettative ma mai pienamente integrato, potrebbe portare tra i 15 e i 20 milioni, con il Bologna che ha mostrato interesse in un’operazione che potrebbe coinvolgere Ndoye.

Altri giocatori in lista includono Walid Cheddira, Jens Cajuste, Michael Folorunsho, Alessandro Zanoli e Alessio Zerbin, tutti considerati non centrali nel progetto di Conte. Folorunsho, ceduto in prestito alla Fiorentina con diritto di riscatto, e Zerbin, passato al Venezia con obbligo condizionato, potrebbero generare ulteriori introiti. Se tutte le cessioni andassero in porto, il Napoli potrebbe raggiungere un tesoretto di 100-150 milioni, una cifra che cambierebbe le prospettive di mercato. Il tesoretto generato dalle cessioni sarà reinvestito per colmare lacune in ruoli chiave.