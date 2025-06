Napoli, ti ricordi Natan? Valore alle stelle dopo la cessione: l’offerta rifiutata dal Betis

Natan potrebbe essere un rimpianto per il Napoli: il Betis rifiuta una super offerta e fissa un prezzo altissimo per lui.

Il Napoli è riuscito a tornare ai vertici con la vittoria dello Scudetto dopo la maledetta annata del decimo posto in classifica. Una stagione, quella 2023/2024, in cui davvero nulla è andato bene e in cui diversi calciatori non sono riusciti a mostrare il proprio vero talento.

Gli acquisti di mercato di questa stagione hanno quasi tutti lasciato il club (anche se alcuni di loro sono tornati per fine prestito). È durata così solo un anno l’avventura napoletana di Natan, riscattato nelle scorse settimane dal Betis Siviglia per 9 milioni di euro.

Natan, prezzo altissimo: il Betis rifiuta 27 milioni

Il suo valore si è però già notevolmente innalzato, grazie alla grande stagione del giocatore in maglia biancoverde. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, il Betis avrebbe infatti rifiutato un’offerta da 27 milioni di euro per lui.

Il club spagnolo non ha alcuna intenzione di cederlo dopo averlo riscattato e lo ritiene il perno del suo reparto difensivo. Il prezzo fissato per valutare eventualmente una cessione sarebbe così altissimo: ben 45 milioni, cifra a cui al momento nessun club è intenzionato ad avvicinarsi.

D’altronde, anche Natan stesso sarebbe molto felice in Spagna e non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il Betis. Vengono allontanati così gli interessamenti di altre squadre, fra cui Lazio e Leeds.