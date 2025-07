Mercato Napoli, un azzurro in uscita: Manna piazza il colpo in Germania

Giovanni Manna piazza un importante colpo di mercato in uscita: un azzurro è pronto a lasciare Napoli.

Il mercato estivo del Napoli si anima, non solo in entrata ma anche in uscita. Il DS azzurro lavora per massimizzare il tesoretto, con i parneopei che puntano a reinvestire per rinforzare la rosa di Conte.

Un club tedesco ha messo gli occhi proprio su un calciatore azzurro che potrebbe lasciare la città e trasferirsi a titolo definitivo in Germania. L’obiettico è svoltire la rosa, ma anche non svalutare il giocatore.

Napoli, un azzurro verso la Bundesliga: ecco chi è

Jesper Lindstrom, acquisto di punta del Napoli nell’estate 2023, è sul mercato. Il danese non ha convinto in azzurro e, dopo un prestito deludente all’Everton, attira l’interesse di club della Bundesliga.

Secondo Tuttomercatoweb, il trequartista danese, acquistato dall’Eintracht Francoforte per 25 milioni di euro, è considerato un esubero. La sua avventura in azzurro non è mai decollata: appena 29 presenze senza gol né assist.

Lindstrom era arrivato a Napoli con grandi aspettative, forte del suo contributo all’Europa League vinta con l’Eintracht e di un profilo versatile, capace di giocare da ala o trequartista. Tuttavia, la Serie A si è rivelata un ostacolo: il danese non è riuscito a imporsi, complice anche un ambientamento difficile e la concorrenza in un reparto offensivo affollato.

Lindstrom verso l’addio al Napoli: le ultime

Il tentativo di rilanciarlo in Premier League con l’Everton non ha dato i frutti sperati, e il club inglese non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Ora, il Napoli punta a cederlo, possibilmente a titolo definitivo, per recuperare parte dell’investimento iniziale.

La pista più concreta per Lindstrom porta alla Bundesliga, dove il giocatore ha estimatori grazie alle sue prestazioni con l’Eintracht. Club come il Wolfsburg e lo Stoccarda, secondo indiscrezioni, potrebbero essere interessati, attratti dalla sua giovane età (25 anni) e dalla possibilità di rilanciarlo in un contesto a lui familiare.

Giovanni Manna aveva provato ad inserire Lindstrom nella trattativa con il Bologna per Ndoye, ma il suo valore di mercato resta alto per i club italiani. La Bundesliga sembra la destinazione più probabile, con il Napoli che potrebbe accettare anche un prestito oneroso con obbligo di riscatto per non svalutare ulteriormente il giocatore.

La sua cessione, se ben gestita, potrebbe garantire al club azzurro le risorse per un mercato ambizioso. Resta da vedere se Manna riuscirà a ottenere i 18 milioni richiesti o se opterà per una formula più flessibile per liberare spazio in rosa.