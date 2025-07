Ndoye, il Bologna spara ancora alto: il Napoli pensa a tre alternative

Il Napoli vuole Dan Ndoye, ma il Bologna non sembra fare sconti per l’esterno: gli azzurri pensano, per questo motivo, anche a tre alternative.

È un Napoli già attivo da diverse settimane sul mercato, malgrado la sessione estiva sia iniziata ufficialmente soltanto nelle scorse ore. Prima del ritiro di Dimaro, il club azzurro intende completare il più possibile la rosa a disposizione di Antonio Conte, che ha ottenuto le garanzie da lui desiderate per continuare sulla panchina del partenopei anche dopo lo Scudetto appena conquistato. Dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, si attendono dunque nuovi colpi in casa azzurra, dove l’entusiasmo è ancora alle stelle, considerando come si è conclusa la stagione scorsa.

Tra i nomi più chiacchierati in orbita Napoli per quanto riguarda la batteria degli esterni (in attesa che venga definito il passaggio in azzurro di Noa Lang), c’è Dan Ndoye. Quest’ultimo sarebbe un profilo molto gradito sia alla dirigenza che allo stesso Conte, anche se bisogna fare i conti con un Bologna che non intende abbassare le proprie pretese. Per questo motivo, il Corriere dello Sport svela quelli che sono i piani alternativi del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna: Malick Fofana, Jadon Sancho e Federico Chiesa.

Ultime mercato Napoli, tre piani B in caso di fumata nera per Ndoye

Il Napoli, al momento, registra frizioni con il Bologna per quanto riguarda la valutazione del cartellino di Dan Ndoye: scenario che costringe i campioni d’Italia in carica a valutare le alternative.

Di seguito, quanto rivelato dal Corriere dello Sport a riguardo:

(…) Manna ha continuato a guardarsi intorno, andando anche a bussare alla porta del Lione per Malick Fofana, belga di 20 anni, una certa fila di pretendenti anche chic (tipo il Bayern). Il ds si è informato. Così come è accaduto per il venticinquenne inglesino Jadon Sancho del United – forte in orbita Juve – e per Federico Chiesa, 27 anni, quota Liverpool, agente Ramadani; l’intermediario dell’operazione Nuñez“.

Asse Napoli-Bologna: Beukema ora è più vicino

Se per Dan Ndoye Napoli e Bologna sono ancora distanti, lo stesso non si può dire per Sam Beukema: le due società sarebbero più vicini riguardo la valutazione del difensore.

Nelle scorse ore si è parlato di un ulteriore passo in avanti tra le parti, con gli azzurri sempre più determinati ad andare a dama per il centrale. Per Dan Ndoye si vedrà, pur consapevole il Napoli che al momento il Bologna non concede sconti.