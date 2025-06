Meret rinnova con il Napoli, ma spunta un retroscena inedito: l’annuncio è arrivato in diretta

Il futuro di Alex Meret sarà ancora a Napoli. Nelle ultime ore, è stato concordato e di conseguenza chiuso l’accordo per il rinnovo contrattuale.

Sono giorni, o forse mesi molto caldi per Alex Meret. L’estremo difensore del Napoli, nonostante una stagione da assoluto protagonista, ha dovuto “sudare” a lungo per guadagnarsi il rinnovo contrattuale. L’attuale accordo scade tra meno di dieci giorni, ma ormai l’agente e il club hanno limitato anche gli ultimi dettagli. Ciò nonostante però, sarebbe emerso un retroscena del tutto inedito sull’estremo difensore.

Rinnovo in arrivo per Meret, ma c’è un retroscena incredibile

La permanenza di Alex Meret in Campania sembrava più complessa che mai. In realtà, però, alla fine l’agente del giocatore e il club azzurro hanno trovato l’accordo per il rinnovo. I dialoghi sono stati lunghi, con l’estremo difensore che è stato anche accostato ad altri club.

In modo preciso, però, a fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Valter De Maggio. Quest’ultimo, ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” durante il programma “Radio Goal” ha svelato un retroscena incredibile proprio sul giocatore friulano. Di seguito le parole dell’esperto.

“Alex ha scelto di accettare l’offerta del Napoli. La proposta era minore rispetto a quelle di altri quattro club che offrivano di più”.

Si tratta, quindi, di un annuncio molto importante che sottolinea il rapporto tra Alex Meret e il Napoli. Nonostante i momenti difficili, il calciatore non ha mai dimenticato la fiducia dimostrata dalla società nel corso degli anni. Ad oggi, il giocatore è pronto a ripagare (ancora una volta) sul terreno di gioco.