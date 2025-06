Napoli su Milinkovic-Savic, ma c’è un ostacolo: cosa cambia con il rinnovo di Meret

Ieri il Napoli ha annunciato il rinnovo di Alex Meret, confermandolo come primo portiere per due ulteriori stagioni. Inoltre, il club segue ancora Vanja Milinkovic-Savic, sebbene l’operazione sia tutt’altro che semplice.

Il Napoli resta attivissimo sul mercato, anche su quel che riguarda ruoli già coperti in rosa. Infatti, il rinnovo di Alex Meret lo ha confermato come primo estremo difensore. Tuttavia, con la fine del prestito di Scuffet e il riscatto di Caprile da parte del Cagliari, il club è ancora alla ricerca di un secondo: il nome più caldo è Vanja Milinkovic-Savic.

Il Napoli vuole Milinkovic: c’è distanza tra domanda e offerta

Sebbene il serbo sia un obiettivo concreto degli azzurri, il Napoli e il Torino sembrano in disaccordo per quanto riguarda la valutazione economica del giocatore, segnala Il Mattino. Infatti, i partenopei offrono massimo 15 milioni di euro per il suo acquisto, mentre i granata considerano questa cifra insufficiente per lasciar partire il proprio numero uno.

La situazione potrebbe sbloccarsi in base al futuro di Cyril Ngonge: l’ala belga è in uscita ed è molto apprezzata da Baroni, tecnico del Toro. Ebbene, ecco che potrebbe essere proposto come contropartita, con Milinkovic che si trasferirebbe all’ombra del Vesuvio per fare da comprimario. Il pacchetto di estremi difensori sarebbe completato da Turi, giovane portiere che scalzerebbe Contini, in partenza alla ricerca di maggior minutaggio e considerazione.