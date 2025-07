Juanlu-Napoli, c’è la svolta: un big azzurro inserito nella trattativa

Un attaccante del Napoli, dopo tre stagioni e due scudetti, è pronto a lasciare il club.

Un protagonista degli ultimi due scudetti azzurri è destinato a lasciare Napoli. Il mercato è caratterizzato non solo da arrivi, ma anche di partenze spesso dolorose e spiacevoli per i tifosi azzurri.

Il calciatore pronto all’addio è un beniamino dei partenopei, per sua semplicità e spontaneità, ma anche per il rispetto avuto nei confronti della maglia azzurra.

Un big azzurro pronto a partire, l’intreccio con Juanlu

Giovanni Simeone, detto il “Cholito”, dopo tre anni e due scudetti vinti, reclama più spazio e potrebbe presto cambiare aria. Secondo il Corriere dello Sport, il centravanti argentino è al centro di un intrigo di mercato che coinvolge club italiani ed esteri, con il Napoli pronto a incassare tra i 5 e i 10 milioni.

Il Siviglia rappresenta la destinazione più affascinante, le sirene spagnole sono un richiamo per l’aergentino che potrebbe ritrovare il padre da avversario. Inoltre il quotidiano sportivo fa sapere che proprio il Siviglia ha richiesto informazioni su Simeone nell’ambito della trattativa per il terzino Juanlu Sanchez, obiettivo del Napoli per la fascia destra. Un possibile scambio potrebbe sbloccare l’affare, con gli azzurri che puntano a ridurre la richiesta di 20 milioni per Juanlu.

Simeone verso l’addio: le possibili destinazioni

Il destino di Simeone è ancora tutto da scrivere. Tra le pretendenti anche il Pisa che offre un progetto ambizioso, di contro il Siviglia auspica un’avventura internazionale. La scelta dipenderà dalle ambizioni del giocatore e dalla capacità del Napoli di massimizzare l’operazione.

La cessione di Simeone si inserisce nella strategia di Manna per generare un tesoretto utile all’acquisto di nuovi innesti. L’obiettivo è spingere con il club spagnolo per portare a termine una doppia operazione: la cessione del calciatore, ma anche l’arrivo di un nuovo componente della rosa.

Juanlu Sanchez è la nuova promessa del calcio spagnolo, protagonista in questi giorni con la nazionale spagnola U-21. Il terzino potrebbe essere un valido sostituto di Di Lorenzo, da cui apprendere e imparare gli schemi di gioco. Il Siviglia spara alto, ma la speranza azzurra è che l’interesse del club per il Cholito possa fare la differenza.