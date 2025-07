Juanlu al Napoli, cosa è successo nella trattativa? Il retroscena spazza via ogni dubbio

Il nome è sulle tracce di Juanlu, ormai da diverso tempo. Nelle ultime ore, però, è emerso un retroscena chiave sulla trattativa.

Sono giorni intensi in casa Napoli. Il club azzurro è attivissimo sul fronte mercato, anche se non tutte le trattative si stanno rivelando “semplici”. La società partenopea possiede una grossa disponibilità economica, motivo per il quale spesso le richieste possono essere più alte del previsto. Questo è il caso del Siviglia, il quale non ha ancora trovato l’accordo con il DS Manna per la cessione di Juanlu.

Salta il passaggio di Juanlu al Napoli? Le ultimissime

Le ultime notizie di mercato riguardano ancora il Napoli. Il club azzurro è attivissimo sul mercato in entrata, motivo per il quale ci sono diversi profili nel mirino. Uno di questi, porta il nome di Juan Luis Sanchez Velasco, o semplicemente conosciuto come Juanlu. Quest’ultimo, è un giovane di 21 anni di proprietà del Siviglia che però potrebbe approdare presto in Serie A.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” la trattativa tra Siviglia e Napoli non ha ancora avuto un riscontro positivo. Il club andaluso ha problemi finanziari e oneri da rispettare, così la dirigenza azzurra ha presentato un’offerta da 12 milioni di euro più bonus. La risposta è stata chiara: serviranno almeno 20 milioni.

Da quel momento, però, la trattativa vive una fase di stand-by che non è ancora terminata, neppure nelle ultime ore. Ad oggi, infatti, il colpo sarebbe virtualmente congelato in attesa della decisione del Siviglia o della possibile offerta a rialzo da parte del Napoli.