Dal Bologna al Napoli: giornata decisiva per il quarto colpo di Manna

Il Napoli sta per chiudere il quarto colpo del proprio calciomercato: Manna è pronto a portare a termine la trattativa per un giocatore del Bologna.

Il Napoli continua a operare con grande attività sul mercato in entrata e resta vigile per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Antonio Conte. De Bruyne, Marianucci e l’imminente arrivo di Lang non sono abbastanza: Manna e il suo staff sono all’opera per portare a termine il quarto colpo di un’estate sempre più infuocata.

Giornata decisiva per Beukema: ultima offerta in arrivo dal Napoli

Un centrocampista, un’ala e un difensore centrale utile per le rotazioni. In termini di carenza, mancava solo un difensore centrale potenzialmente titolare. Ecco che, dunque, oggi la trattativa tra Napoli e Bologna per l’acquisto di Sam Beukema potrebbe giungere a termine, come affermato da La Gazzetta dello Sport.

Nella giornata odierna i partenopei avranno un ulteriore colloquio (potenzialmente l’ultimo) con il Bologna in cui offriranno 30 milioni di euro per l’acquisto dell’olandese. Ebbene, gli azzurri hanno avuto la meglio e sono riusciti a far calare la richiesta dei felsinei, inizialmente fermi tra i 35 e i 40 milioni di euro.

I numeri stagionali di Beukema

Nato a novembre 1998, Beukema si è affermato come uno dei centrali più solidi del campionato di Serie A dopo due stagioni ad altissimi livelli con la maglia del Bologna. Arrivato nell’estate 2023 dall’AZ Alkmaar per circa 8 milioni di euro, sarà l’ennesima plusvalenza importante da parte di Sartori e del suo staff rossoblù.

Nelle ultime due annate è diventato un titolare fisso prima con Thiago Motta e poi con Vincenzo Italiano, scendendo in campo in 80 occasioni tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, in cui ha totalizzato due reti e 3 assist, a dimostrazione di buone doti anche in termini di qualità offensiva. A 26 anni, arriva l’opportunità della sua carriera con la maglia dei Campioni d’Italia, in cui avrà l’opportunità di crescere ancora e di farsi notare dal CT dei Paesi Bassi, Ronald Koeman, in vista della Coppa del Mondo 2026.

Le sue prestazioni in azzurro saranno decisive in quest’ottica: se Beukema vuole partecipare al Mondiale, il suo impatto con il Napoli dovrà essere decisamente positivo.