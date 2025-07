Asse Bologna – Napoli, non solo Beukema: che colpo di scena su Ndoye

In casa Napoli, oltre a Beukema, bisogna segnalare delle grosse novità che riguardano anche Ndoye.

Il Napoli, dopo Marianucci e De Bruyne, ha chiuso anche per Noa Lang. Il club partenopeo, infatti, ha trovato l’accordo con il PSV per il trasferimento dell’attaccante esterno olandese in azzurro.

Tuttavia, oltre a Lang, il Napoli è al lavoro per cercare di limare la distanza di due milioni con il Bologna per Sam Beukema. Ma Giovanni Manna ha fatto dei passi in avanti anche per un altro giocatore della squadra di Vincenzo Italiano: Ndoye.

Calciomercato Napoli, grosse novità su Ndoye: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli si è avvicinato alle richieste sia dell’entourage del calciatore che quelle del Bologna. Ricordiamo che Saputo e Sartori avevano chiesto ben 40 milioni di euro per cedere Ndoye.

Il Napoli, dunque, si avvicina a Ndoye. Sul fronte Beukema, invece, il team felsineo sta anche cercando un suo sostituto. Il nome designato dai dirigenti del Bologna è quello di De Winter del Genoa. Nelle prossime ore, di fatto, ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti su tutte queste trattative.