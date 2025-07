Sancho tra Juventus e Napoli, la decisione è presa: trattativa vicino alla fumata bianca

L’esterno inglese è vicino all’arrivo in Italia e finalmente sembra aver deciso quale maglia indossare

Il Napoli è alla continua ricerca del rinforzo sulle corsie laterali offensive. E dopo gli acquisti ufficiali di De Bruyne e Marianucci per centrocampo e difensa, l’attenzione della società azzurra, si è spostata sul reparto degli attaccati.

La dirigenza ha fretta di chiudere entro settimana per garantire la rosa completa ad Antonio Conte prima del ritiro estivo di Dimaro del 17 luglio. Proprio per questo, Noa Lang è sempre più vicino a vestire azzurro con la trattativa ormai ai dettagli dopo l’accordo totale con il Psv e il calciatore olandese. La pista per Lorenzo Lucca è al momento ferma ai posti di blocco, per i 40 milioni richiesti dall’Udinese.

Il Napoli però non ha mai abbandonato il nome di Jadon Sancho. Il classe 2000 è pronto a dire addio alla Premier e approdare in Italia. Una corsa a due tra gli azzurri e la Juventus. L’inglese però sembra finalmente aver deciso quale proposta sposare.

Jadon Sancho in Serie A: scelta quale maglia vestire

Secondo quanto riferito dalle ultimissime voci di mercato, Jadon Sancho è sempre più vicino a diventare un calciatore della Juventus il prossimo anno. L’esterno inglese si è convinto del progetto di Tudor abbandonando la avance del Napoli di Antonio Conte.

La società azzurra per questo, è sempre più convinta nel provare a strappare Dan Ndoye al Bologna dopo aver raggiunto anche l’accordo con il calciatore svizzero, completando così le corsie esterne. Ma i rossoblù non mollano la presa e non scendono al di sotto dei 45 milioni richiesti. Le prossime ore potrebbe essere decisive per regalare ad Antonio Conte un solido reparto offensivo per la prossima stagione.