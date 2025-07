Insigne, l’agente lancia un messaggio al Napoli: la proposta è pazzesca

L’attaccante napoletano non è più calciatore del Toronto ed è pronto per una nuova avventura: le parole dell’agente

Il Napoli pensa ad una sola cosa: acquistare il maggior numero di giocatori per mettere a disposizione di Antonio Conte la miglior rosa possibile in vista della prossima stagione. La società azzurri infatti è alla continua ricerca di nomi nuovi pronti a completare ogni reparto di campo.

Le piste calde sono sempre quelle di Noa Lang, con l’olandese quasi prossimo a vestire la maglia azzurra e Lorenzo Lucca, con l’attaccante italiano che gradirebbe l’approdo a Napoli.

Ma non solo nuovi giocatori: la suggestione di un ritorno partenopeo arriva direttamente dalle parole rilasciate dall’agente dall’ex capitano azzurro.

Il ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli? L’agente chiarisce tutto

Che Insigne e il Napoli siano ancora profondamente legati, nonostante un addio non del tutto roseo tra le parti, non lo scopriamo di certo oggi. I tifosi non hanno dimenticato il loro ex capitano e un suo ritorno sarebbe più che gradito.

E sulla vicenda ha parlato proprio l’agente di Lorenzo Insigne, Andrea D’amico, in un’intervista rilasciata alla trasmissione ‘Salite sulla Giostra’, parlando dell’addio al Toronto e della condizione attuale del calciatore:

“Insigne ha risolto il contratto col Toronto. Sono cambiati i programmi, il club ha cambiato progetto per cui Insigne è pronto ad iniziare una avventura nuova. È molto efficace, Insigne è quello che ottimizza il gioco della squadra, sta benissimo, è allenato, anche oggi si è allenato, per cui è pronto per una nuova avventura”.

Non si hanno ancora informazioni su dove giocherà, ma l’intenzione è di riprendersi un posto importante anche in Nazionale e magari quel trofeo non vinto con il Napoli:

“E sarà europea, è presto per dire dove, ma il ragazzo sta bene mentalmente e fisicamente e poi le sue qualità sono fuori discussione. Non so se la volontà di tornare nel calcio europeo nasconda anche la voglia di rientrare nel giro della nazionale, lui è uno che vive il calcio in maniera totalizzante e in un calcio che sta diventando sempre più muscolare, la qualità fa la differenza. Vincere lo scudetto con il Napoli sarebbe stato il massimo per lui, mai dire mai!“

Il caso Osimhen: finalmente la svolta?

Andrea D’amico non è solo agente di Lorenzo Insigne, ma è anche l’intermediario nella trattativa Osimhen-Napoli. Sulla questione delicata ha espresso il suo parere chiarendo alcune posizioni:

“Osimhen è un bel quiz perché ha un contratto che scade fra un anno e quindi o va via adesso oppure potrebbe essere ceduto a zero. Non so quali siano le intenzioni del ragazzo, tante volte le scelte dipendono dalle alternative che abbiamo”.

E sulle avance dell’Arabia:

“In Arabia tutto è possibile, sono possibili amori veloci e remunerativi come divorzi altrettanto veloci e remurativi e lo testimoniano le avventura di allenatori e campioni. E’ un mercato molto ricco e bisognerà capire quanto faranno sorridere con una eventuale proposta Osimhen“.

Le prossime due settimane saranno dunque decisive per capire definitivamente la situazione Osimhen-Napoli.