Lang al Napoli, l’affare è ai dettagli: quando arriverà la chiusura definitiva

La trattativa tra il Napoli e il PSV Eindhoven per Noa Lang è vicina alla conclusione: l’esterno olandese presto sarà un giocatore azzurro.

Dopo numerosi casting e tantissimi rumors di mercato, pare che il Napoli abbia trovato il primo giocatore ideale per rinforzare le corsie offensive: l’esterno classe ’99 del PSV, Noa Lang, è vicinissimo a vestire il colore azzurro. Ormai è questione di tempo e il colpo di mercato (il terzo di questa sessione) sta per andare in porto.

Il Napoli vince il braccio di ferro: Lang sta per arrivare

La trattativa per l’acquisto di Noa Lang è stata tutt’altro che semplice. Infatti, dopo un tentativo vano effettuato durante il mercato di gennaio, il Napoli è piombato nuovamente sul giocatore, stavolta in maniera molto insistente, per assicurarselo come rinforzo offensivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la distanza di 5/10 milioni tra offerta partenopea e domanda olandese si è ormai annullata, con una delle due parti che ha avuto la meglio.

Dopo tanti tira e molla, infatti, il colpo si chiuderà per 25 milioni di euro più ulteriori 5 milioni di bonus. Il Napoli ha saputo tenere man forte sulla propria posizione e il club proprietario del cartellino ha ceduto alle condizioni imposte dal club di Aurelio De Laurentiis, forte del sì del giocatore e della sua volontà di sposare la causa dei Campioni d’Italia.

Intesa trovata e accordo raggiunto: si chiude la prossima settimana

Come riportato dal quotidiano, la settimana prossima sarà cruciale per definire l’arrivo di Lang al Napoli. Il 26enne ha da qualche giorno raggiunto un’intesa con il club per quanto concerne i termini contrattuali. Dunque, si tornerà a lavoro dopo il weekend per sciogliere gli ultimi nodi, dopodiché tutto viaggerà verso la prassi rituale: visite mediche, firma del contratto e annuncio ufficiale da parte del club.

Lang ha accettato la destinazione azzurra da tempo, quando l’offerta era di 2,5 milioni di euro per un contratto quinquennale: tuttavia, ora si è alla ricerca di un’intesa definitiva tra club ed entourage per gli accordi migliori in termini economici. Eppure, c’è una garanzia ben importante: Lang vuole Napoli e il Napoli vuole Lang. Tutto il resto è sormontabile, ormai tutto è stabilito e pare che non ci siano più ulteriori dubbi.