Ultim’ora Napoli, colpo di scena sull’attaccante: la scelta su Nunez e Lucca

Colpo di scena nel mercato del Napoli: arriva la scelta su Nunez e Lucca, che virata sull’attaccante.

Il mercato del Napoli continua ad essere caldissimo sul fronte attacco. Mentre sembra essere praticamente conclusa la trattativa che porterà in azzurro Noa Lang, il club si muove per acquistare anche un altro esterno d’attacco e una prima punta da affiancare a Romelu Lukaku.

Sul fronte della prima punta i nomi continuano ad essere quelli di Darwin Nunez e Lorenzo Lucca, con una preferenza per il primo rispetto al secondo. Arrivano però novità piuttosto sorprendenti.

Napoli tutto su Lucca: può esserci già a Dimaro!

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli sarebbe ad un passo dalla chiusura per Lorenzo Lucca. Il club azzurro si incontrerà infatti con l’Udinese fra lunedì e martedì per trovare l’intesa definitiva, puntando a stringere i tempi per avere addirittura il giocatore a disposizione già per il ritiro di Dimaro.

Questa sembra avere l’aria quindi di una virata definitiva sul centravanti dell’Udinese, complici le evidenti difficoltà nell’arrivare a Nunez. Restano infatti altissime le richieste del Liverpool per lui (più di 60 milioni). Per questo, cresce giorno dopo giorno la convinzione che alla fine il bomber che verrà acquistato dalla società azzurra sarà alla fine invece Lucca.

La scelta, secondo quanto riporta Di Marzio sul suo sito, nasce anche dalla forte convinzione del Napoli nei confronti di questo giocatore: classe 2000, è considerato il backup ideale di Lukaku in quanto giovane e italiano.

Lucca verso il Napoli, salta tutto per Nunez?

Non è ancora detta l’ultima parola, ma il Napoli sembra aver preso una scelta fra i due bomber che stava trattando. A meno che dietro questa mossa non ci sia una sorta di ultimatum al Liverpool, sembra che il club azzurro abbia preso coscienza della presenza di difficoltà troppo evidenti per arrivare a Darwin Nunez.

La distanza con i Reds per il bomber uruguagio è infatti molto alta. Per l’attaccante dell’Udinese, invece, le cose sembrano molto più semplici, con un accordo già trovato con il calciatore e un’intesa piuttosto vicina con la società friulana.

In più, bisogna calcolare il rischio che si compie nel continuare a tenere in stand-by la pista Lucca, con il possibile inserimento anche di altre squadre (negli scorsi mesi si era parlato di Milan e Roma). Insomma, ne avremo maggiore certezza all’inizio della prossima settimana ma il Napoli sembra aver preso una scelta quasi definitiva.