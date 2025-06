UFFICIALE- Resta al Napoli dopo lo Scudetto: arriva il comunicato del club

Ufficiale la permanenza dell’azzurro dopo lo Scudetto: è arrivato il comunicato ufficiale che certifica il rinnovo del contratto.

Il Napoli è chiamato ad una stagione dove dovrà confermarsi dopo la vittoria dello Scudetto della stagione da poco conclusa. Il club azzurro sta lavorando molto sul piano del mercato in entrata proprio per questo, chiudendo già un colpo di assoluto spessore come quello di Kevin De Bruyne. Gli occhi si mantengono aperti però anche sui rinnovi e sul blindare coloro che hanno contribuito attivamente all’ultimo titolo.

UFFICIALE- Meret ha rinnovato con il Napoli

Il Napoli ha infatti comunicato ufficialmente il rinnovo di Alex Meret sino al 2027. Confermata quindi la permanenza del portiere friulano, che proseguira la sua avventura in azzurro per almeno altri due anni.

La notizia era nell’aria già da diverso tempo, ma è ora dunque divenuta ufficiale. Il Napoli manterrà ancora il suo portiere, in attesa di sapere se sarà affiancato anche da un altro estremo difensore di assoluta affidabilità come Vanja Milinkovic-Savic.

Meret dunque proseguirà la sua avventura al Napoli, caratterizzata da alti e bassi, ma che forse sta vivendo ora il suo periodo migliore. Il portiere è stato infatti un grande protagonista dello Scudetto azzurro, in cui è stato diverse volte decisivo salvando il risultato in diverse gare. Spicca, ad esempio, la gara di Marassi contro il Genoa, dove solo le sue parate permisero agli azzurri di vincere per 2-1.

Meret resta al Napoli: il riassunto della sua avventura azzurra

La sua avventua napoletana è iniziata nel 2018, dove fu acquistato per formare un’affidabile coppia di portieri insieme a David Ospina. Proprio la concorrenza del colombiano ha forse influenzato in negativo il suo primo periodo a Napoli, tanto da portarlo a perdere il posto da titolare in larghi tratti.

Dopo non essere mai stato un titolare stabile né con Ancelotti, che con Gattuso, la svolta arriva nel secondo anno di Spalletti. Dopo lunghi tentennamenti sul mercato (in cui fu ad un passo dall’addio), Meret diventò il portiere titolare del primo Scudetto del Napoli dopo 33 anni.

Da lì la sua avventura azzurra ha acquisiti definitivamente stabilità, sino all’ultimo eccellente anno che lo ha reso uno dei pochi giocatori a riuscire a raggiungere per due volte lo Scudetto in azzurro. Ora questa storia è destinata a proseguire ancora, con nuove pagine di successi ancora da scrivere.