Si accende l’asse Napoli-Torino: le scelte su Ngonge e Milinkovic-Savic

Le scelte di Napoli e Torino in merito a Ngonge e Milinkovic-Savic: si accende l’asse di mercato.

Il Napoli è molto attivo sul mercato, sondando profili praticamente in ogni reparto. Non sono trascurate neanche le piste che riguardano i portieri infatti, nonostante il rinnovo imminente di Meret.

Il club sta così trattando anche Vanja Milinkovic-Savic col Torino, per assicurare a Conte una coppia di portieri di assoluto livello da poter ruotare. Si era parlato anche della possibilità di inserire nella trattativa Cyril Ngogne, con i discorsi che sembravano anche abbastanza avanzati nei giorni scorsi.

Frenata per Milinkovic-Savic, il Toro avanza per Ngonge

Ri-aggiorna in merito a questa vicenda, pasata poi un po’ in sordina, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà. Secondo quanto riporta, il Napoli non avrebbe ancora sciolto le riserve in merito a Milinkovic-Savic, discorso che ha così subito una piccola frenata. Può così avanzare autonomamente, invece, la questione Ngonge e presto ci sarà un un incontro fra la società granata e l’agente del giocatore per entrare nel vivo.

Non è ancora detta l’ultima parola e l’affare potrebbe anche concretizzarsi con uno scambio. Di sicuro, comunque, il Torino rimane interessato a Ngonge a prescindere dal destino dell’operazione Milinkovic-Savic. L’esterno belga è infatti una precisa richiesta del neo-allenatore granata Baroni, che lo ha già allenato nel corso della sua esperienza all’Hellas Verona.