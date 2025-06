Retroscena Nunez, Slot blocca tutto: salta il doppio affare fra Napoli e Liverpool

Slot blocca lo scambio per arrivare a Darwin Nunez: il retroscena di mercato è incredibile sulla trattativa col Napoli.

Il Napoli non si accontenta di De Bruyne e continua a inseguire un altro colpo da sogno come Darwin Nunez. La trattativa per l’uruguagio è sicuramente complicata a causa delle altissime richieste del Liverpool e per questo il Napoli si è cautelato con il piano B che porta a Lorenzo Lucca. Emerge però un’ulteriore retroscena: è saltata infatti una prima via per trovare la quadra sull’affare.

Nunez-Osimhen, Slot fa saltare lo scambio

Secondo quanto riportato da “Il Mattino“, Liverpool e Napoli avrebbero infatti valutato nelle scorse settimane uno scambio fra Nunez e Osimhen, ma è subito saltato tutto a cuasa del “no” dell’allenatore dei Reds Arne Slot.

Slot, infatti, ha fatto sapere alla sua società di preferire profili diversi per il suo attacco, come Isak del Newcastle. Insomma, sarebbe stata questa senza dubbio una via molto più semplice per trovare la quadra a due questioni importanti del mercato azzurro, come l’arrivo di una nuova prima punta e la cessione di Osimhen. Occorrerà, invece, procedere in via separata per queste due trattative.

Il Liverpool si è preso così ancora qualche giorno per capire anche il prezzo migliore per Nunez, dato che le richieste sui 70 milioni sembrano eccessive per qualsiasi club.

Giallo Osimhen: quale soluzione per il suo futuro?

Il Napoli deve così ancora trovare una soluzione all’intricata questione riguardante Victor Osimhen. Il nigeriano continua ad aspirare alla Premier League, ma tutto tace sul fronte inglese, con anche l’interesse del Manchester United che non trova conferme.

Rimangono così due soluzioni: Al-Hilal e Galatasaray. Gli arabi sono disposti a pagare al Napoli i 75 milioni della clausola, ma il nigeriano continua a tentennare rispetto ad un trasferimento in Arabia Saudita. Il club azzurro, intanto, aspetta e spera in modo da avere subito dei soldi da investire per l’assalto a Nunez. Situazione piuttosto fredda anche coni turchi che, invece, non vogliono pagare interamente i 75 milioni della clausola al Napoli, che al momento chiude all’ipotesi sconto.

Insomma, il futuro di Osimhen rimane ancora una questione piuttosto spinosa e complicata. Il Napoli conta di risolverla quanto prima perché, nonostante sia saltata l’ipotesi scambio, è inevitabile pensare che la cessione del nigeriano non possa avere conseguenze positive in merito all’affare Nunez.