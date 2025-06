Non solo Nunez, il Napoli ha un altro obiettivo per l’attacco: lo scenario

Il Napoli segue da vicino l’attaccante del Liverpool, ma l’uruguaiano non rappresenta l’unica pista percorribile: pronto l’assalto ad un altro obiettivo

Il Napoli, dopo la trionfale annata conclusa poco più di un mese fa, proverà a difendere con tutte le proprie forze lo scudetto che porterà sul petto nella prossima stagione. Oltre a proteggere il titolo di Campioni d’Italia in Serie A, gli azzurri dovranno onorare anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana e proseguire il più a lungo possibile il cammino in Champions League.

Per onorare e perseguire questi obiettivi, la società partenopea sta lavorando con grande minuziosità in questa finestra di calciomercato estivo. Gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne sono solo i primi di una lunga lista: la squadra di Antonio Conte sarà potenziata ancor di più, molto presto. Il prossimo innesto potrebbe essere quello di una punta, con il nome di Darwin Nunez che si fa sempre più insistente.

Napoli, Darwin Nunez è il grande sogno di mercato: pista difficile

Il Napoli vuole potenziare l’attacco e regalare ad Antonio Conte un’alternativa di primo ordine a Romelu Lukaku. Tra gli obiettivi di mercato del club azzurro c’è sempre Darwin Nunez, bomber uruguaiano classe 1999 che sembrerebbe essere ben disposto a sbarcare in Serie A ed accasarsi ai Campioni d’Italia in carica.

Tra il Napoli ed il Liverpool, però, al momento c’è grande distanza. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i Reds valutano l’attaccante circa 50 milioni di sterline, l’equivalente di 60 milioni di euro. Una cifra ritenuta dal patron Aurelio De Laurentiis decisamente troppo elevata, alla quale si andrebbe ad aggiungere poi quella da sborsare per l’ingaggio del calciatore, che al Liverpool percepisce 6 milioni di euro netti a stagione. Dubbi all’orizzonte, dunque, che fanno salire le quotazioni di un altro nome per l’attacco.

Mercato Napoli, Lucca è la prima alternativa a Nunez: costo dimezzato

Il Corriere dello Sport ha ribadito che la prima alternativa a Darwin Nunez per il Napoli rimane Lorenzo Lucca dell’Udinese. Il bomber italiano è nel mirino del d.s. Giovanni Manna da diversi mesi, e viste le difficoltà per arrivare all’attaccante del Liverpool, il classe 2000 sembra diventare sempre più la prima scelta degli azzurri.

I costi dell’eventuale trattativa con i friulani sono molto più accessibili: la richiesta è di 30 milioni di euro per il cartellino, mentre l’ingaggio non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello percepito da Nunez. Lucca, inoltre, intriga anche per questioni di resa in prospettiva, un fattore chiave da non sottovalutare.