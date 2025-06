Ndoye costa troppo, ritorno di fiamma Napoli: valutazione da 35 milioni

Il Napoli potrebbe mollare Ndoye per andare su un altro profilo valutato 35 milioni: la scelta sul mercato.

Il Napoli continua la sua caccia agli esterni d’attacco. I colpi nel ruolo dovrebbero essere due, con il primo prescelto che sembra oramai essere Noa Lang.

Il giocatore del Psv però non precluderà un altro acquisto nel ruolo. Rimane così apertissima la pista che porta a Dan Ndoye del Bologna, nonostante questa trattativa stia presentando notevoli difficoltà per le elevate richieste del club felsineo, oltre che per la distanza nell’accordo contrattuale col calciatoreì (su cui si registra comunque qualche progresso).

Napoli, ancora viva la pista Nusa

Per questo, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Napoli starebbe pensando di cambiare pista. Ndoye è infatti valutato 45 milioni (40 con l’inserimento di Zanoli nell’affare), cifre ritenute eccessive. Per questo, potrebbe tornare d’attualità il nome del norvegese del Lipsia Antonio Nusa.

La valutazione di Nusa è infatti leggermente inferiore: 35 milioni di euro, 10 milioni in meno rispetto a Ndoye. In più, sorride anche l’età del giocatore (classe 2005, più giovane di ben 5 anni).

Il Napoli, d’altro canto, ha già fatto capire di volere una squadra di ampio respiro e, quindi, non si accontenterà del solo Lang per le corsie offensive, a costo di virare su altre piste rispetto a Ndoye.

Il giustiziere di Spalletti al Napoli? Tutto su Antonio Nusa

Nusa è recentemente balzato agli onori delle cronache per quanto fatto con la sua Nazionale. Stupenda è statat infatti la sua gara nel netto 3-0 con cui la sua Norvegia ha schiantato l’Italia, in cui ha realizzato un gran gol e anche un assit. La netta sconfitta ha decretato, tra l’altro, anche l’esonero del ct azzurro (ed ex allenatore del Napoli) Luciano Spalletti.

Già nelle ore successive al match era stato svelato il gradimento del Napoli nei confronti di questo calciatore, risalente anche a prima di questa. Non era avenuto però alcun affondo concreto, cosa che invece potrebbe succedere nei prossimi giorni. Nusa è senza dubbio un giocatore di talento immenso, dotato dal gran dribbling e dalla grande personalità.

Il suo ruolo principale è quello dell’attaccante sinistro, “alla Kvaratskhelia”, per intenderci. Nell’ultima stagione col Lipsia (la prima dopo il trasferimento della scorsa estate dal Club Brugge) Nusa ha realizzato 3 gol in 25 presenze in Bundesliga. Un talento che quindi è ancora un po’ acerbo dal punto di vista realizzativo (anche in Belgio non molto prolifico), ma con enormi margini di crescita.