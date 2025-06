Lang-Napoli, ultim’ora da Fabrizio Romano: la comunicazione al PSV

Lang è oramai vicinissimo al Napoli: il giocatore ha effettuato una comunicazione al PSV, gli aggiornamenti di Fabrizio Romano.

Noa Lang è oramai il prescelto per essere, quantomeno il primo, acquisto sugli esterni. Potrebbe infatti non essere l’unico colpo sulle corsie laterali (con Ndoye e Chiesa ancora in corsa). La trattativa per l’esterno olandese è ad un ottimo punto, ma manca ancora qualche dettaglio per poterlo considerare definitivamente un calciatore azzurro.

Romano: “Lang ha informato il PSV dell’accordo col Napoli”

Ha aggiornato in merito alla situazione che lo riguarda l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo X. Secondo quanto riportato, l’accordo sui termini personali col calciatore è totale, a tal punto che Lang avrebbe già informato il PSV al riguardo. Sono previsiti invece nuovi contatti fra società, con il PSV che vuole 35 milioni più il 10% sulla futura rivendita.

Queste le parole di Romano sulla trattativa:

“Noa Lang ha informato il PSV Eindhoven del suo accordo a titolo personale con il Napoli. Contratto fino a giugno 2030 per 2,8 milioni di euro netti a stagione. Nuovi contatti tra club a breve, poiché il PSV chiede 35 milioni di euro più una clausola di rivendita del 10%”.

La trattativa è insomma agli sgoccioli e nei prossimi giorni potrà arrivare anche la tanto agognata chiusura definitiva dell’affare.