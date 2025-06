Napoli Basket, arriva un nuovo acquisto: il comunicato ufficiale

Nuovo acquisto per il Napoli Basket: il comunicato ufficiale del club, tutti i dettagli.

Il Napoli Basket programma una stagione che sarà piuttosto significativa. Si tratta infatti della prima al seguito del cambio di proprietà da poco formalizzato, che porta quindi nuove ambizioni e speranze. La nuova era è stata inaugurata in una conferenza stampa in cui si sono presentati ai giornalisti e ai tifosi il nuovo presidente Matt Rizzetta e il nuovo allenatore Alessandro Magro. Arrivano però novità che riguardano anche il campo, con l’arrivo di un nuovo acquisto.

Il Napoli Basket ha infatti comunicato ufficialmente l’acquisto del play/guardia Stefano Gentile. Classe 1989, è reduce da una stagione al Trapani e ha firmato un accordo triennale per legarsi al Napoli Basket.

Nel giro delle Nazionali già nel 2007, Gentile ha esordito con la Nazionale maggiore nel 2012. È reduce da una stagione molto positiva con il Trapani Shark, con cui è arrivato sino ai playoff.

Gentile ha commentato in modo entusiasta la firma con il Napoli ai canali ufficiali del club:

“Sono onorato e fiero di far parte di questo nuovo corso del Napoli Basket. Ringrazio la società con il Presidente Rizzetta, il General Manager Laughlin e Coach Magro per avermi scelto. È una grande responsabilità, ma anche una grande opportunità per rimettermi in gioco. Sono sicuro che tutto quello che si sta costruendo sia qualcosa che si stia facendo con grande entusiasmo. Il nostro obiettivo è quello di voler costruire una squadra, come la città di Napoli, che non molli mai, che lotti e che aspiri sempre al massimo”.