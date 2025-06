Dal cambio logo a Shaquille O’Neal, poi coach Magro annuncia il prossimo acquisto del Napoli Basket

Alla MSC Magnifica va in scena la prima conferenza di presentazione della nuova era del Napoli Basket, con Matt Rizzetta e coach Alessandro Magro.

É l’inizio di una nuova era. E comincia sulla nave da crociera Magnifica della MSC. Il presidente Matt Rizzetta si presenta alla città e ai tifosi del Napoli Basketball. Al suo fianco anche l’allenatore Alessandro Magro, che ha trascorso l’ultimo anno in Lituania con gli Wolves di Vilnius. Con Brescia ha vinto una Coppa Italia, portando la Leonessa ad ambire per posizioni importantissime in Serie A.

Ed è la stessa ambizione che ha spinto Rizzetta ad accettare questa sfida:

“Rappresentare Napoli è un senso di responsabilità. E’ un onore e un piacere. Porteremo un progetto familiare: vogliamo creare una famiglia globale, napoletana. Sarà un progetto ambizioso. Non voglio fare proclami inutili. Vogliamo puntare allo Scudetto nei prossimi anni, ma ora pensiamo step by step. Sarà un Napoli operaio. Nessuno ci ha mai regalato niente”

Presente sulla nave anche James Laughin, il general manager ed ex chief of staff dei Pelicans, nonché collaboratore dello staff tecnico dei Golden State Warrriors. Insomma, una vasta conoscenza ed esperienza in NBA:

“Noi non abbiamo un pulsante da premere per esplodere sin da subito, dobbiamo lavorare step by step. Lavoreremo al meglio per la città di Napoli

Napoli Basket, Magro annuncia Gentile: “Unisce italiani e internazionali”

Alessandro Magro si presenta ai suoi nuovi tifosi e dà le prime indicazioni su come sarà costruita la rosa:

“Con Napoli ci siamo rincorsi da parecchio tempo. Questa città ha grande potenziale. Mi è stato chiesto dal presidente perché ho scelto Napoli quando avrei potuto scegliere altre realtà. Ma è una scelta fatta più col cuore, che con la testa. Saremo una squadra che proverà a competere sin dall’inizio. La scelta delle persone sarà più importanti della ricerca dei talenti. Bisogna creare una nuova era, un nuovo gruppo di lavoro. Vogliamo scegliere i valori che ci guideranno e che saranno i nostri pilastri”.

La parola d’ordine di Magro è una, condivisione:

“Si prende l’eredità di una squadra che si è salvata, come ho fatto a Brescia. Spero di ripetere quel percorso. Se devo cristallizzare un concetto della mia pallacanestro è la condivisione. La squadra deve lottare. Vedrete firme di giocatori che faranno parte di un percorso, che utilizzeranno Napoli per crescere e crescere assieme. La scelta dei nostri giocatori sarà indirizzata verso giocatori che lotteranno fino alla fine”

Spazio anche al mercato. Magro annuncia il prossimo colpo e presenta il nuovo acquisto Croswell:

“Stefano Gentile l’ho scelto per quello che ci può dare e creare la nostra cultura, che possa essere un trait d’union tra gli italiani e gli internazionali. Ed Croswell sta crescendo tanto. Mi ha molto impressionato in Lituania, ha potenziale enorme”

Il nuovo allenatore del Napoli Basket chiarisce anche il futuro di Leonardo Toté, accostato al Trapani e altri club di Serie A:

“Ci sarà sicuramente un’anima italiana, che ci darà la possibilità di seguire i valori. C’è la volontà di provare ad avere Toté ancora con noi”

Shaquille O’Neal nel progetto Napoli Basket: la conferma di Rizzetta

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto cestistico, è stata fatta una domanda ben precisa a mister Rizzetta: Shaquille O’Neal farà parte del Napoli Basket?

Nel corso delle ultime settimane si sono rincorse tante voci, ma alla fine il nuovo presidente del roster azzurro ha confermato che è in fase di negoziazione con la vecchia stella NBA:

“Sicuramente farà parte del progetto, ci sono dei dettagli da sistemare, ma Shaq ci sarà. Essendo un tifoso NBA sono cresciuto quando lui dominava la Lega. Tutti lo riconoscono con rispetto e simpatia, lui è interessato a coinvolgere le persone. Con il suo manager abbiamo scoperto un uomo del popolo. Non poteva esserci città migliore per questo matrimonio con lui”.

Infine, anche la presentazione del nuovo logo del Napoli Basketball, con il cavallo (simbolo della città partenopea) e la palla a spicchi. Immancabile la lettera N, che ricorda anche un vecchio stemma del Napoli calcio. Per il merchandising verranno utilizzate diverse rappresentazioni del logo nelle varie applicazioni (solo il cavallo, senza il cavallo o senza scritte).