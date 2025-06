Lang, che messaggio al Napoli: l’indizio sui social scatena i tifosi

Noa Lang ha mandato un chiaro indizio sul trasferimento al Napoli dai social: il post ha scatenato i tifosi azzurri.

Il Napoli è sempre più vicino all’esterno del Psv Eindhoven Noa Lang. La scelta del club sembra essere molto chiara, cioè quella di acquistare due calciatori in quel ruolo, ma il primo slot sembra essere già pronto proprio per l’olandese. Le ultime notizie parlano di un accordo economico già chiuso riguardo i termini personali col calciatore, mentre è davvero vicinissimo anche quello fra le due società.

Lo stesso calciatore però ci ha tenuto a mandare un indizio dai social che sta già scatenando i tifosi: il suo messaggio non sembra essere per nulla casuale.

Lang-Napoli, il riferimento a Maradona scatena i tifosi

Lang ha infatti postato sui suoi social un carosello con una serie di immagini e video delle sue vacanze. Il ‘copy’ del post sembra però un chiaro riferimento al suo futuro: “Live is life”. Lang ha infatti usato proprio il titolo di una canzone tanto cara alla tifoseria napoletana, cioè quella che fece da sottofondo ai palleggi di Diego Armando Maradona prima della semifinale di Coppa Uefa del 1989.

Il riferimento di Lang proprio in questo periodo in cui sono così tante le voci riguardanti il suo trasferimento al Napoli non sembra assolutamente casuale e tantissimi tifosi stanno commentando con entusiasmo questa sua scelta.

Tantissime infatti le ‘gif’ di Maradona nei commenti ad evidenziare il riferimento, addirittura qualcuno gli fa già anticipatamente il benvenuto a Napoli. Casualità o meno, insomma, questo post ha già scatenato una prima ondata d’affetto dei tifosi azzurri.