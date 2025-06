Ha vinto lo Scudetto con il Napoli, ora può andare in Serie B: cambia tutto

Possibile futuro a sorpresa per uno dei campioni d’Italia del Napoli: ora potrebbe finire in Serie B, che cambiamento!

Il Napoli ha vinto lo Scudetto dopo una stagione ricca di colpi di scena e ribaltoni. Il solo punto di vantaggio sull’Inter al termine della stagione rende fondamentale ogni dettaglio e ogni piccolo contributo a questo obiettivo: in una lotta così serrata, bastava davvero poco per portare un esito diverso. Uno dei campioni d’Italia azzurri, però, è pronto per una nuova esperienza assolutamente in controtendenza in Serie B.

Scuffet può andare alla Sampdoria in Serie B

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe pronto al trasferimento alla Sampdoria Simone Scuffet. Il portiere è infatti di ritorno al Cagliari dopo il prestito di sei mesi in azzurro in occasione dell’operazione che ha visto il contestuale trasferimento di Caprile al club sardo (che lo ha ufficialmente riscattato).

Cagliari e Sampdoria sarebbe così al lavoro per uno scambio che porterebbe il difensore sampdoriano Riccio in Sardegna e il portiere ex Napoli in Serie B. La trattativa sembra ad un buon punto.

Dallo Scudetto alla Serie B: il cambiamento di Scuffet

Il portiere nei sei mesi a Napoli ha svolto il ruolo di portiere di riserva, ma ha offerto il suo contributo giocando una partita molto importante come quella contro il Bologna al Dall’Ara, a causa della momentanea indisponibilità di Meret. Quella è rimasta l’unica presenza della sua avventura napoletana, ma costituisce comunque un contributo non trascurabile. In quella partita, Scuffet si rese protagonista anche di un paio di interventi importanti, permettendo al Napoli di uscire dal campo con un pareggio nonostante un secondo tempo in netta sofferenza.

Adesso, il trasferimento alla Sampdoria costituirebbe forse un passo indietro, vista la scelta del Napoli di puntare per un profilo di maggiori livello da affiancare a Meret (come Vanja Milinkovic-Savic).

Sicuramnte, però, Scuffet avrà l’obiettivo di aiutare il club blucerchiato a tornare subito in massima serie, dopo una stagione da incubo che lo ha visto sfiorare addirittura la retrocessione in Serie C.