Saluta il Napoli, è ufficiale: arriva il comunicato

Il calciatore dice addio agli azzurri, esercitata l’opzione di riscatto: l’annuncio pubblicato dal club partenopeo

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato. La società azzurra sta lavorando anche sul fronte uscite per snellire la rosa e permettere ad alcuni giocatori di trovare spazio altrove.

Napoli, Caprile va al Cagliari: ora è ufficiale

Tra questi c’è il portiere classe 2001 Elia Caprile, che saluta ufficialmente il club partenopeo. Come comunicato dalla SSC Napoli, il Cagliari ha esercitato il diritto di riscatto, acquisendo dunque a titolo definitivo le prestazioni del giovane estremo difensore.

Caprile, arrivato a Napoli dal Bari nell’estate 2023, a gennaio aveva preso la via della Sardegna in prestito per fare esperienza in Serie A.

E a Cagliari ha convinto: personalità, ottime prestazioni e continuità tra i pali. Non a caso la società rossoblù ha deciso di puntare su di lui anche per il futuro, riscattandolo dopo una sola metà di stagione.

Per il Napoli è una buona plusvalenza, che forse avvicina Vanja Milinkovic-Savic, che arriverebbe nel ruolo di secondo portiere dopo Meret. Per Caprile ora si apre un nuovo capitolo, con la possibilità di consolidarsi da titolare in massima serie in un ambiente che già lo conosce e lo apprezza per quanto dimostrato, anche se in poco tempo.

Una separazione che fa parte del naturale percorso di crescita per il portiere italiano: Napoli gli ha aperto le porte, Cagliari ora gli dà fiducia che si è meritato sul campo, parata dopo parata.