Giallo Lang: un curioso mistero divide i tifosi del Napoli

Emerge un piccolo giallo rigaurdante Noa Lang, imminente acquisto del Napoli: c’è un curioso mistero che lo riguarda.

Il Napoli è vicinissimo a chiudere il terzo acquisto del suo mercato dopo i già ufficiali De Bruyne e Marianucci. Sembra oramai ad un passo la chiusura definitiva per Noa Lang, per cui mancano veramente solo pochissimi dettagli da limare. L’esterno arriva dal Psv Eindhoven per una cifra intorno ai 28 milioni ed era stato già trattato a gennaio come immediato post Kvaratskhelia.

Ora tutti i tifosi del Napoli sono curiosissimi di scoprire ogni dettaglio su di lui: a destare interesse, non è stata però solo la sua “seconda vita” da rapper, ma anche un piccolo mistero che lo riguarda.

Mistero sull’altezza di Lang: web diviso

C’è infatti enorme discordanza nel mondo del web in merito a quale sia la vera altezza del calciatore. Ogni portale o sito offre una versione ben diversa e questo ha sicuramente fatto sorridere i tifosi azzurri.

Ci sono infatti ben tre versioni diverse in merito all’altezza di Lang. Si va dall’1.70 metri offerto dal portale Transfermarkt, al 1.73 metri sostenuto da Google e dal sito Sorare, sino addirittura agli 1.79 metri della versione italiana di Wikipedia. Anche nel videogioco Ea Sports Fc, inoltre, la versione fittizia del giocatore è alta 1.79 metri.

Insomma, una risposta definitiva alla domanda relativa alla sua altezza non c’è ed è piuttosto curioso come le tre versioni offerte siano così tanto distanti. Il mistero potrà magari essere chiarito al momento della sua firma in azzurro.

Dal mistero sull’altezza, alla vita da rapper: le curiosità su Lang

I tifosi del Napoli si sono quindi scatenati per questa piccola curiosità sul calciatore. Si tratta di un personaggio che regalerà sicuramente discussioni, al di là della questione sulla sua vera altezza.

Lang ha infatti una vera e propria “seconda vita” da rapper accanto a quella calcistica. Conosciuto con il nome d’arte di “Noano”, Lang ha già ottenuto un disco d’oro e uno di platino nella sua carriera musicale. Diverse, inoltre, le collaborazioni con diversi artisti di spicco della scena rap olandese.

I tifosi del Napoli si augurano così una carriera calcistica altrettanto ricca di successi. E chissà che non possa spuntare qualche duetto con altri calciatori del nostro campionato con la stessa passione, come ad esempio Moise Kean e Rafa Leao.