Lang al Napoli, Di Marzio non ha dubbi: l’ultimo dettaglio che manca

Arriva l’aggiornamento da Gianluca Di Marzio in merito all’affare per Noa Lang: qual è l’ultimo dettaglio che manca in questa trattativa.

Il Napoli non si accontenterà di certo del solo De Bruyne. Dopo aver chiuso un acquisto così importante, il club azzurro è pronto ad aggiungere altre importanti pedine al suo scacchiere.

Una di queste sembra oramai essere Noa Lang. L’esterno del Psv Eindhoven è oramai passato in cima per il primo dei due slot per gli esterni offensivi e l’affare sembra oramai destinato a concludersi positivamente.

Lang-Napoli, nuova call fra domani e dopodomani

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha aggiornato in diretta a “Calciomercato-L’originale” in merito agli ultimi step mancanti per arrivare finalmente alle firme di questo affare. Di seguito quanto riportato:

“Per Lang fra domani e dopo domani ci sarà una nuova call fra Napoli e Psv per limare questa piccola distanza, a 28 milioni l’operazione si dovrebbe chiudere, anche perché c’è già l’accordo col giocatore”.

Insomma, mancano oramai solo piccolissimi dettagli per questo affare. Tanto che, secondo quanto riporta sempre Gianluca Di Marzio sul suo sito, il Psv avrebbe già scelto il suo sosituto: si tratta di Jesper Karlsson, esterno di proprietà del Bologna reduce dal prestito al Lecce.