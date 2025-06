Calciomercato Napoli, occhi su un classe 2007: si accende il duello in Serie A

Il Napoli ha puntato un classe 2007: si accende il duello con gli altri club di Serie A, quanta concorrenza.

Il Napoli mantiene gli occhi aperti su ogni possibilità che può offrire il mercato. Due acquisti sono già arrivati (De Bruyne e Marianucci) e, come suggeriscono i rumors di mercato, potrebbe arrivare a breve anche quello di Noa Lang. Il club azzurro non si muove però solo per i cosiddetti “big”, ma anche per una serie di giovani che potrebbero essere utilissimi per fornire ulteriore rinforzo in prospettiva.

Anche il Napoli punta il classe 2007 Jallow

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà riporta così una nuova pista per il mercato del Napoli: si tratta del gambiano Suleyman Jallow. Classe 2007, gioca nel Rimini, con cui ha racimolato anche tre presenze da subentrato nell’ultima stagione di Serie C.

Su di lui è forte l’interesse di altri club di Serie A: sono avanzati i contatti con il Bologna e anche con la Fiorentina. Il Napoli, al momento, si piazza come una soluzione sullo sfondo, ma le prossime settimane potrebbero portare anche evoluzioni in senso diverso: molto presto verrà infatti presa una decisione definitiva sul suo futuro.

Il club azzurro, secondo quanto riporta Pedullà, lo ha seguito e apprezzato e per questo potrebbe inserirsi in questo duello con gli altri club di Serie A per portarlo alla propria corte.

Chi è Suleyman Jallow, nuovo obiettivo del Napoli

Jallow viene da una stagione in cui si è tolto diverse soddisfazioni. Con la Primavera, è stata per lui un’annata molto positiva, chiusa in doppia cifra. Il gambiano si è così meritato anche un po’ di spazio in prima squadra, con cui ha racimolato tre presenze da subentrato nel Girone B della Serie C. In questi pochi scorci, ha comunque fatto vedere notevole talento, soprattutto nella gara contro il Pineto.

Il suo ruolo principale è quello della prima punta. Dotato di particolare fisicità, ha anche una buona velocità e un’ottima capacità di attaccare la profondità. Tutte caratteristiche che sicuramente possono renderlo in prospettiva un attaccante davvero interessante.

Si tratterebbe di un acquisto che passerebbe forse nell’ombra, che sarebbe utilissimo per rinforzare un settore giovanile che sarà chiamato nella prossim stagione a disputare anche la Youth League, oltre che ad un difficile salto di categoria in Primavera 1. C’è però prima da superare la concorrenza degli altri club italiani.