Napoli, per Nunez ci vuole tempo: il piano B e le contropartite tecniche

La decisione del Napoli su Darwin Nunez potrebbe presto cambiare, con gli azzurri che ora hanno il piano B e le contropartite tecniche

Il calciomercato del Napoli è pronto a prendere forma e sorprendere durante quest’estate, con gli azzurri scatenati sia sul fronte entrate che uscite. Dopo l’acquisto di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, la società partenopea è al lavoro per rafforza alcuni reparti decimati.

La fase offensiva dovrà essere ancor più imponente, con l’intento di impensierire al meglio le difese avversarie. I campioni d’Italia sono alla ricerca di un bomber da affiancare a Romelu Lukaku, con Manna – direttore sportivo – che studia varie ipotesi e alternative valide ad alcuni obiettivi prescelti.

Napoli, trattativa lunga per Nunez: Lucca piano B, spunta l’idea azzurra

Non è di certo un mistero che il Napoli sta portando avanti, a braccetto, due trattive concrete: Darwin Nunez e Lorenzo Lucca. I due centravanti sono visti come pedine fondamentali per rendere gli azzurri ancor più incisivi e pericolosi in avanti, ma per il calciatore del Liverpool la trattativa sta andando per le lunghe.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il Napoli non ha fatto nessun blitz per Nunez. La trattativa per l’uruguaiano parte da 42 milioni di euro, con la possibilità di chiudere attorno i 48-50 più bonus:

“Per concludere definitivamente il discorso Nunez non servono blitz, ma una trattativa chiara e concreta per andare fino in fondo” – afferma Pedullà.

Il Napoli preferisce però non perdere tempo, con Lucca sempre piano B della società. Stando agli ultimi aggiornamenti di Tuttosport, gli azzurri pensano a Zanoli per abbassare le pretese dell’Udinese, visto lo scarso interesse dei friulani nei confronti di Cajuste e Lindstrom.

Napoli, non solo il bomber: in chiusura Noa Lang

Il Napoli continua anche la propria caccia al sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, con l’obbligo di colmare il vuoto lasciato dal georgiano. Okafor non sarà riscattato ed a breve tornerà a Milano: gli azzurri hanno nel mirino Noa Lang.

Il calciatore del PSV, come affermato da Pedullà, è molto vicino alla chiusura con il Napoli. Le cifre dell’affare si aggirano sui 25 milioni di euro, mentre per l’esterno pronto un contratto di 5 anni con base fissa di 2.5 milioni a stagione.

L’olandese però non esclude affatto Ndoye – nonostante l’elevata richiesta del Bologna e la concorrenza – o altri profili seguiti dai partenopei: l’obiettivo del Napoli infatti è quello di regalare ben due esterni offensivi a Conte.