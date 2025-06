Lindstrom in uscita, il Napoli lo inserisce nel maxi scambio: operazione a sorpresa

Jesper Lindstrom tornerà a Napoli e potrebbe diventare un problema: Manna l’ha proposto come pedina di scambio in una maxi operazione.

Il Napoli non accenna a rallentare in sede di calciomercato. Dopo aver acceso l’entusiasmo dei tifosi con due operazioni già ufficializzate come il clamoroso arrivo di Kevin De Bruyne e l’inserimento in rosa del giovane Luca Marianucci, la società azzurra continua a muoversi con decisione sul mercato.

L’intento è chiaro: costruire fin da subito una squadra plasmata a immagine e somiglianza di Conte. Secondo quanto riportato da Il Mattino nell’edizione odierna, il ritorno di Jesper Lindstrom non influirà il disegno tattico dell’allenatore leccese. Il danese, non sembra rientrare nei piani futuri. E Manna starebbe tentando la cessione inserendolo in uno scambio strategico.

Napoli, Lindstrom partirà: Manna vuole proporlo in un’accesa trattativa

Il Napoli, infatti, sta cercando di aprire un canale con l’Udinese per un’operazione multipla che potrebbe coinvolgere diversi nomi, tra cui quello di Lorenzo Lucca. L’attaccante classe 2000 è un profilo che piace molto per il ruolo di centravanti fisico e di manovra, proprio quello che Conte gradisce per il suo attacco.

Non è un mistero che l’idea Lucca stia guadagnando sempre più terreno, anche perché l’altro obiettivo, Bonny del Parma, è ormai a un passo dall’Inter. Nel dialogo con la dirigenza friulana, il Napoli ha messo sul tavolo anche il nome di Lindstrøm, come possibile contropartita tecnica per alleggerire il costo dell’operazione.

Tuttavia, secondo Il Mattino, la risposta dell’Udinese sarebbe stata chiara e inequivocabile: niente scambi, solo soldi. Il club bianconero, infatti, non sembra interessato ad accettare formule “creative”, ma punta a monetizzare da subito le eventuali cessioni.

Lucca-Napoli, trattativa in corso: l’Udinese rifiuta contropartite tecniche

Per il Napoli, cedere Lindstrom rappresenta una priorità economica, considerando che il giocatore ha ancora mercato all’estero e potrebbe garantire un buon tesoretto.

Allo stesso tempo, portare a casa Lucca significherebbe dare a Conte un attaccante con caratteristiche ben definite, abituato al nostro campionato e con ampi margini di crescita. Il Napoli continua a lavorare sotto traccia, e come dimostrato dai colpi già messi a segno, è capace di piazzare accelerazioni improvvise (tenendo sempre Darwin Nunez sullo sfondo).

Tra uscite e obiettivi, per ora, Lindstrøm aspetta. E anche i tifosi, con un misto di curiosità e aspettativa, attendono i movimenti della società. Perché una cosa è chiara: il Napoli di Conte continuerà ad essere protagonista di mercato.