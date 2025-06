Mercato Napoli, lascia per una big di Serie A? La decisione è sorprendente

Il mercato del Napoli è pronto ad accendersi, con Manna impegnato su due fronti: rafforzare la rosa e trovare una sistemazione per gli esuberi.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ci sarebbe anche la pista Fiorentina per lui. I viola, ora allenati da Stefano Pioli, seguono con attenzione Zanoli per rinforzare la fascia destra. La posizione di Dodô, attuale titolare, è infatti in bilico: il rinnovo contrattuale sta incontrando diverse difficoltà e non è esclusa una cessione in estate.

Oltre al brasiliano, nella rosa viola c’è il giovane Niccolò Fortini, classe 2006, reduce da una buona stagione alla Juve Stabia, ma non ancora pronto per un ruolo da protagonista in Serie A. Zanoli potrebbe quindi rappresentare una soluzione intermedia ideale per la società toscana.

Scambio in stand-by con Ndoye e Beukema

Nelle scorse settimane il nome di Zanoli è entrato nei dialoghi tra il Napoli e il Bologna, club con cui sono in corso trattative per i profili di Sam Beukema e Dan Ndoye. Il terzino potrebbe diventare una contropartita tecnica da inserire nell’affare complessivo. Il Napoli valuta il suo cartellino circa 8 milioni di euro, cifra che però ha generato una momentanea frenata.

Secondo quanto riportato da TMW, non c’è ancora un’intesa economica tra le parti, soprattutto per quanto riguarda le valutazioni dei giocatori del club emiliano. Per questo motivo, la possibile maxi-operazione è stata momentaneamente messa in stand-by.