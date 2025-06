Cessione Rafa Marin, si attende l’ultimo ok: le cifre

Il Napoli è pronto a cedere Rafa Marin, si attende l’ultimo ok definitivo per chiudere la trattativa: le cifre dell’affare, pronte ad essere investite

Il Napoli continua a lavorare intensamente al calciomercato in entrata, ma anche per quello in uscita. Alcuni calciatori non hanno convinto durante questa stagione, nonostante il trionfo del quarto Scudetto: per questo motivo, sono pronti a cambiare aria.

Rafa Marin è uno tra questi: il centrale è arrivato l’estate scorsa dal Real Madrid per rimpiazzare Natan, ma Conte non lo ha ritenuto all’altezza della situazione e ha avuto uno scarsissimo minutaggio. Lo spagnolo è vicino alla cessione, con però l’ultimo ok che stenta ad arrivare.

Rafa Marin-Villareal, ci siamo: manca l’ok del Real Madrid, le cifre

Il Villareal è pronto ad aggiudicarsi Rafa Marin per la prossima stagione, con il classe 2002 che si appresta dunque a fare ritorno in Liga dopo l’avventura con l’Alaves e il Real Madrid B.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Mirko Calemme a Diario AS, manca l’ultimo ok definitivo da parte del Real Madrid. I Blancos infatti godono del diritto di prelazione del calciatore.

Sono in corso dunque gli ultimi dettagli sul prestito – di un milione di euro – con opzione di riscatto che costerà circa 15 milioni. La storia tra Rafa Marin e il Napoli è giunta al termine, anche se non è quasi mai cominciata.