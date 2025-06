Calciomercato Napoli, proposto un calciatore: la risposta di ADL

Clamorosa notizia di calciomercato, con un calciatore offerto al Napoli per la prossima stagione: ecco la risposta di ADL

Il Napoli è pronto a fare follie durante questa sessione estiva di calciomercato, con l’attenzione rivolta al migliorare la squadra e renderla competitiva su più fronti. La rosa attuale andrà sicuramente ampliata e rinforzata, lavoro che il direttore sportivo Giovanni Manna sta già compiendo.

Antonio Conte per restare al Napoli ha voluto delle certezze e, una di queste, era basata proprio sui rinforzi per la prossima stagione, con l’intento di restare la squadra da battere e difendere lo Scudetto. Poi c’è anche la Champions League, competizione che i campioni d’Italia non vogliono di certo lasciare da parte.

Napoli, l’intermediario propone l’attaccante: ADL e Manna sono stati chiari

Alessandro Monfrecola, intermediario nell’affare che portò Hirving Lozano al Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma. Le sue parole hanno suscitato interesse, vista la proposta fatta agli azzurri:

“Ho proposto ad Aurelio De Laurentiis un nuovo calciatore, si chiama Kevin Kelsy e lui mi ha risposto col solito garbo” – dice ai microfoni Monfrecola.

Le parole di Monfrecola però hanno visto coinvolto anche Manna, con l’ex Juventus che ha spiegato alcune dinamiche particolari:

“Manna mi ha detto di aspettare del tempo perché gli extracomunitari si fanno più avanti. Io ho risposto dicendo di non fare come con Lozano, ovvero di comprarlo dopo due anni e pagarlo il triplo! Io credo che Kelsy dietro Lukaku possa fare molto bene” – afferma l’intermediario.

Il forcing del Napoli sugli attaccanti dunque potrebbe espandersi ancor di più, oltre a Darwin Nunez e Lorenzo Lucca già nel mirino dei partenopei.

Kevin Kelsy proposto al Napoli: ruolo, dove gioca e caratteristiche

In queste settimane il Napoli sta lavorando tanto per regalare al più presto la squadra pronta, entro il ritiro estivo di Dimaro, a Conte. L’attaccante però potrebbe arrivare anche dagli Stati Uniti. Kelsy infatti, gioca in MLS nel Portland.

Nasce da punta centrale, attaccante fisico e alto – 1,93 cm – capace di essere l’arma in più sui cross o calci piazzati. Da apprezzare anche il suo piede mancino e la sua mobilità che permette alla squadra di giocare di sponda o legare il gioco. Da considerare dunque in vista dell’attaccante da affiancare a Romelu Lukaku, oltre a molti candidati.

In questa stagione il classe ’04 ha all’attivo 6 reti e un assist in 17 partite, con il suo club che al momento si trova al quarto posto a 5 punti dalla capolista Vancouver Whitecaps Fc.