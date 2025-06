Nuovo nome per l’attacco, ora il Napoli sogna in grande: ha già siglato dieci gol e cinque assist

Il Napoli è pronto a rifarsi il look durante il calciomercato estivo. Oggi sarebbe emerso un noto importantissimo per l’attacco azzurro.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro è sempre più alle prese con il calciomercato estivo, attraverso il quale verrà allestita una rosa all’altezza. Nelle ultime ore, oltre ai nomi già abbondantemente sondati, sarebbe emerso un nuovo profilo che potrebbe rinforzare l’attacco partenopeo. Si tratta di un noto attaccante proveniente dalla Premier League, ormai in uscita dal suo attuale club.

Spunta Jackson per l’attacco del Napoli: il possibile colpo

Il Napoli è a caccia di nuovi profili per rinforzare l’attacco. Ad oggi, le priorità azzurre son tutte racchiuse sull’acquisto di almeno due esterni e soprattutto un bomber da piazzare al centro del reparto. Da giorni, ormai, il nome di Darwin Nunez è nel mirino degli azzurri ma non è l’unico da considerare.

Come riportato da “Il Mattino” nelle ultime ore sarebbero aumentate le chance di vedere in Italia Nicolas Jackson. Quest’ultimo, è un attaccante di proprietà del Chelsea che però potrebbe essere “scaricato” proprio dai Blues. A questo punto, infatti, il classe 2001 potrebbe diventare una ghiotta occasione di mercato.

Il Napoli, al momento, considera tale profilo ma senza affondare. Infatti, Jackson non è al primo posto nelle gerarchie della dirigenza, ma resta da tenere in considerazione qualora dovesse sfumare la trattativa con il Liverpool per Nunez. Oltre a ciò, resiste anche il profilo di Lorenzo Lucca.

Jackson al Napoli? I suoi numeri al Chelsea

Il futuro di Nicolas Jackson al Chelsea è sempre più in bilico. L’attaccante senegalese non ha brillato in Premier League con la maglia dei Blues, motivo per il quale la cessione è dietro l’angolo. A tal proposito, nelle ultime ore, sarebbe emerso un possibile interessamento del Napoli.

Il classe 2001, grazie alle sue qualità tecniche e fisiche, potrebbe rinforzare e non poco il reparto offensivo del club azzurro. In questo senso, infatti, Jackson ha dimostrato di essere “affidabile” almeno sotto porta. I numeri raggiunti nell’ultima stagione in Premier League non sono esaltanti, ma lasciano ben sperare. Infatti, l’attaccante ha totalizzato ben 30 presenze con 10 gol e 5 assist al passivo.

Numeri che ovviamente potrebbero “migliorare” in Italia, anche se l’approdo resta in bilico. Nelle prossime ore sarà importante capire e valutare la fattibilità dell’operazione in vista del possibile assalto azzurro.