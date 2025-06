Beffa Napoli, è arrivata la conferma: sorpasso dalla Serie A, salta l’acquisto

Napoli beffato da un altro club di Serie A: è arrivata la conferma, salta l’acquisto di un giocatore trattato da Manna.

Il Napoli è forse il club più attivo sul mercato in Serie A. Mentre le altre squadre continuano a fare i conti con le restrizioni dettate dai conti e con trattative che vanno al rilento, il club azzurro ha invece già chiuso un colpo di assoluto prestigio come Kevin De Bruyne ed è vicinissimo ad un altro super acquisto come quello di Noa Lang. Fra le tante trattative ben avviate, però, c’è n’è anche una che salta in modo pressocché definitivo.

Bonny va all’Inter: niente Napoli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è infatti in chiusura l’arrivo di Bonny all’Inter dal Parma. L’attaccanta francese era inizialmente uno degli obiettivi principali del mercato azzurro, prima che poi fosse proprio la squadra del presidente Marotta ad inserirsi con forza.

Le cifre che porteranno Bonny all’Inter si stanziano sui 24 milioni. Sembra così superata anche la concorrenza estera rappresentata dallo Stoccarda.

Dopo essere stato trattato dal Napoli, così, Bonny affronterà gli azzurri come uno degli avversari principali della lotta Scudetto. Il club azzurro si consola con altre piste altrettanto valide per l’attacco, come quelle che portano a Darwin Nunez e Lorenzo Lucca.