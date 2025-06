Ultim’ora, incontro Napoli-PSV per Lang: la situazione e la riposta del calciatore

Trattativa avanzata tra il Napoli e gli olandesi, ecco cosa sta succedendo: ultim’ora.

Arrivano importanti aggiornamenti in merito alla trattativa tra il Napoli ed il PSV di Eindhoven per Noa Lang. A quanto pare quella che sembrava già una trattativa ben avviata si trova adesso in una fase ancora più avanzata.

L’olandese avrebbe già accettato il progetto del Napoli concordando con il club di Aurelio De Laurentiis anche le condizioni. A riportarlo è Fabrizio Romano, che tramite il suo profilo X rivela lo stato dell’operazione. Secondo l’esperto di calciomercato il Napoli avrebbe avuto contatti diretti con il PSV oggi, anche se l’offerta ufficiale è ancora in fase di formulazione.

Napoli had direct meeting with PSV Eindhoven today for Noa Lang deal with official proposal still being discussed.

€25m initial fee plus €5m add-ons on the table.

Noa Lang has already accepted Napoli project with personal terms agreed. pic.twitter.com/FiDp9ciN9g

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025