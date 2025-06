Sancho-Napoli, arriva la mossa decisiva: accadrà nelle prossime ore

Arriva la mossa del Napoli per Jadon Sancho: accadrà nelle prossime ore, il club ha pronta un’accelerata importante.

Il Napoli si sta muovendo sul mercato in ogni ruolo, ma è chiaro che il fulcro di ogni fantasia dei tifosi azzurri sia chiaramente l’attacco, In questo reparto, il club ha confermato le proprie ambizioni trattando profili di assoluto spessore internazionale.

Uno di questi è chiaramente Jadon Sancho. L’esterno, tornato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea, è uno dei tanti nomi trattati come esterno d’attacco, insieme ad altri come Ndoye (per cui c’è stato un incontro oggi), Chiesa e anche Lang. Il club però non ha alcuna intenzione di mollare il sogno Sancho, come confermano le ultime notizie.

Moretto: “Priorità Sancho per il Napoli: nuovi contatti”

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il Napoli sarebbe pronto a nuovi contatti nelle prossime ore per Sancho. Per il club azzurro, infatti, quella per l’inglese è considerata una pista prioritaria, ma sarà necessario capire quali sono i margini di fattibilità di questa complessa trattativa.

Di seguito le parole di Moretto su questo tema:

“Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti per Sancho, il Napoli lo considera uno degli esterni prioritari. Ci saranno dei contatti diretti per capire che tipo di piega può prendere questa trattativa”.

Questi contatti potrebbero quindi essere decisivi per capire quanto il Napoli possa davvero credere di portare alla propria corte un giocatore come Sancho. La concorrenza è tanta, ma il club azzurro è forte dell’essersi mosso in anticipo rispetto a tutti.

Sancho al Napoli: perché si può fare e perché no

Il club azzurro sta quindi davvero facendo di tutto per Sancho, nonostante le evidenti difficoltà dettate dall’ingaggio del calciatore. Il suo stipendio è infatti insostenibile per il Napoli, che potrebbe sostenere queste condizioni economiche solo con la formula del prestito con ingaggio pagato dallo United. Il club inglese però, al momento, vuole un trasferimento a titolo definitivo.

Per questo, i contatti nelle prossime ore saranno utili a captare un’eventuale ottimismo sotto almenp uno dei due fronti (abbassamento dell’ingaggio lato calciatore o apertura al prestito del Manchester United). Qualora uno di questi due scenari si realizzasse, allora sì, Sancho potrebbe per davvero diventare un calciatore del Napoli. Non sembra spaventare molto al momento, invece, l’interesse della Juve per Sancho: il club bianconero, infatti, non si è ancora mosso concretamente.