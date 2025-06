Ndoye vuole solo il Napoli, rischio scontro col Bologna? Cosa sta succedendo

L’attaccante svizzero spinge per firmare con gli azzurri, c’è anche il rischio di uno scontro con gli emiliani? Tutti gli ultimissimi aggiornamenti

Arrivano importanti novità sulla vicenda Ndoye, il nome in pole per vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione. L’attaccante svizzero è ritenuto il profilo perfetto per prendere il posto da titolare sulla fascia sinistra e diventare lui il sostituto di Kvaratskhelia, mai arrivato dal mercato di gennaio. Già nella serata di ieri vi abbiamo riportato, però, delle difficoltà nella trattativa con il Bologna.

I rossoblù hanno chiesto 80 milioni di euro per il pacchetto che comprende proprio Ndoye e il suo compagno di squadra Beukema. Una cifra ritenuta eccessiva da parte del Napoli, che non era intenzionato ad arrivare a fare una spesa di questo tipo per i due calciatori. Il vantaggio degli azzurri, però, è tutto nella volontà dei giocatori, lo svizzero su tutti, che spinge fortemente per vestire l’azzurro.

Ndoye al Napoli, i prossimi passi nella trattativa: le ultimissime

Gli agenti del 24enne hanno comunicato al Bologna che Ndoye vuole solo il Napoli e non ascolterà altre offerte. Lo stesso classe 2000 starebbe cercando di far ragionare la società, sperando che presto trovi un accordo con i partenopei. Il rischio di uno scontro con i rossoblù è ancora lontano, ma i rapporti non saranno di certo idilliaci se la trattativa dovesse saltare per qualche milione.

Intanto, il Napoli si starebbe tutelando. Se la richiesta di 40/45 milioni non dovesse abbassarsi e non servisse neanche l’inserimento di Zanoli per far sì che il costo del cartellino scenda, allora la dirigenza partenopea avrebbe già in mente i piani alternativi.

Noa Lang e Jadon Sancho restano i profili più in avanti nelle gerarchie del direttore sportivo Manna e di mister Antonio Conte. Per il calciatore olandese, si starebbe valutando anche di presentare una prima offerta ufficiale al PSV, mentre sull’inglese le operazioni non saranno brevissime.

Una strategia chiara, per far capire anche al Bologna che non si tratterà all’infinito per Ndoye. Nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro tra le parti, che potrebbe risultare persino decisivo. Se nessuna delle due società farà un passo verso l’altra, l’affare è destinato a sfumare.