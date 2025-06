Mercato Napoli, due difensori nel mirino: una “vecchia” fiamma ed un nome nuovo

Giovanni Manna al lavoro su due obiettivi per la difesa: ecco di chi si tratta.

Prosegue spedito il lavoro della dirigenza del Napoli alla ricerca di nuove pedine. L’obiettivo chiaro: portare in rosa per costruire la squadra in vista della prossima stagione. Giovanni Manna sa bene che se Antonio Conte si è convinto a rimanere è soprattutto grazie al progetto che gli è stato messo sul tavolo, e ora non è consentito deludere le aspettative del tecnico che ti ha portato lo scudetto.

Tra gli obiettivi del Napoli c’è anche un difensore, che possa affiancare Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Ma soprattutto che possa consentire un ricambio valido viste le diverse competizioni che il Napoli dovrà affrontare.

Difesa Napoli, Gatti e Kiwior: la situazione

A parlare della situazione nel reparto difensivo è stata l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha fatto due nomi: Federico Gatti e Jakub Kiwior.